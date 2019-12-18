改名再出發 樂天女孩赴日當交換生

中職Rakuten桃猿隊揭幕，啦啦隊改名Rakuten Girls（樂天女孩）再出發，球團也將派出羚小鹿（右）與菲菲（左）兩名隊員與日職樂天隊進行啦啦隊國際交換生計畫。圖為12月17日記者會拍攝。中央社記者張新偉攝 108年12月18日

（中央社記者張新偉台北18日電）中職Rakuten桃猿隊接手Lamigo桃猿隊，啦啦隊也改名Rakuten Girls（樂天女孩）再出發，球團將派出羚小鹿與菲菲兩名成員與日職樂天隊進行啦啦隊國際交換生計畫。

中職Rakuten Monkeys樂天桃猿隊昨天舉行記者會，發布新隊名、新球衣，除了桃猿隊球員們穿上新球衣走秀，招牌啦啦隊也以全新戰袍熱舞亮相。

猿風加油一直是全猿主場的招牌，應援的LamiGirls近年分別前往羅德石垣島、樂天仙台主場與北海道火腿主場等地交流，魅力風靡日本。

Lamigo桃猿隊雖然走入歷史，但是啦啦隊改名Rakuten Girls（樂天女孩）重新出發，球團副領隊浦韋青透露將與日職樂天金鷲啦啦隊Rakuten Angels進行為期兩週的國際交換生計畫。

浦韋青表示，過往都是因應彼此球隊的主題活動，啦啦隊進行短暫演出，這次與樂天金鷲球團提出交換計畫，受到對方重視與肯定，在明年上半球季中，雙方將派出各兩名隊員交換生，為期兩週左右，讓雙方啦啦隊員更能融入彼此球團的應援文化。

有多次出國應援經驗的羚小鹿，擁有許多日本球迷，聽到這個計畫的當下，覺得很有挑戰性，很期待那天的到來，也希望讓日本球迷對Rakuten Girls有很好的印象。

今年才加入的學妹菲菲，預計明年2月先隨球隊前往石垣島參加交流賽，再赴交換計畫，她表示首次當交換生，會想念台灣的球迷，但是也會將Rakuten Girls的敬業態度，表現給日本球迷。（編輯：吳協昌）1081218

Lamigo桃猿隊雖然走入歷史，但是啦啦隊改名Rakuten Girls（樂天女孩）（圖）重新出發，球團副領隊浦韋青透露將派出羚小鹿（後中）與菲菲（前中）兩名隊員與日職樂天金鷲啦啦隊Rakuten Angels進行為期兩週的國際交換計畫。圖為12月17日記者會拍攝。中央社記者張新偉攝 108年12月18日

中職Rakuten Monkeys樂天桃猿隊17日舉行記者會，發布新隊名、新球衣，除了桃猿隊球員們穿上新球衣走秀，招牌啦啦隊Rakuten Girls（圖）也以全新戰袍熱舞亮相。中央社記者張新偉攝 108年12月18日