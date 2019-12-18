更多編輯台推薦新聞：
專題／人均GDP世界第2背後 澳門人渴望選擇的自由
兩岸

專題／人均GDP世界第2背後 澳門人渴望選擇的自由

愛滋病毒可靠藥物預防 調查：7成受訪者不知
生活

愛滋病毒可靠藥物預防 調查：7成受訪者不知

完整名單》2020立委政黨票號次 民進黨14國民黨9親民黨3
政治

完整名單》2020立委政黨票號次 民進黨14國民黨9親民黨3

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
蔡總統火力全開批韓 天馬行空沒帶領國家能力
首頁 / 運動

陳彥博3個月內超馬奪1冠1亞 將轉型拚耐力賽

最新更新：2019/12/18 19:11
台灣極地超馬好手陳彥博過去2個多月內完成2場超級馬拉松賽，分別拿下冠軍與亞軍，他18日舉行分享會，讓粉絲們透過他的雙腳看到不一樣的世界。中央社記者龍柏安攝　108年12月18日
台灣極地超馬好手陳彥博過去2個多月內完成2場超級馬拉松賽，分別拿下冠軍與亞軍，他18日舉行分享會，讓粉絲們透過他的雙腳看到不一樣的世界。中央社記者龍柏安攝　108年12月18日

（中央社記者龍柏安台北18日電）台灣極地超馬好手陳彥博，10月先在約旦250公里超級馬拉松賽拿下亞軍，12月馬不停蹄轉戰柬埔寨超馬奪得冠軍，他透露明年將尋求「轉型」，將首度參加多項耐力賽。

過去2個多月，陳彥博先後完成了2場超馬賽，今天他在森林跑站大安館舉行分享會，和現場粉絲分享他在比賽中的所見所聞，除父母都到場打氣，就連昔日恩師潘瑞根也擔任神秘嘉賓，捧著花束到場祝賀。

陳彥博透露，他在約旦沙漠越野超馬賽最後2天，右膝韌帶發炎，最後一天真的痛到不行，加上體力又幾乎耗盡，最終是靠著意志力撐回終點，「我一度有想是不是要放棄，但又想都跑了這麼多天了，還是把它撐完」。

分享會中，陳彥博也秀出比賽期間的照片與影片，詳細介紹每個國家的特色、文化與歷史，他生動的演說讓現場笑聲不斷，分享會結束後他也指出，明年4月將會去北非摩洛哥參加沙漠超馬賽，5月則會前往芬蘭首度嘗試多項耐力賽。

陳彥博透露，多項耐力賽涵蓋範圍很廣、需要更多技能，包括輕艇激流、垂降與冰攀，這也是他第一次跨出「陸地」範疇，他笑說：「接觸不同的運動會激發不同想法，也會讓你知道生活可以更廣。」

潘瑞根致詞時幽默地表示，當年他因為擔心陳彥博出國比賽會危險，一度想摧毀愛徒的超馬夢，「好險他的夢想沒有被我摧毀，如今他才能靠著雙腿帶領我們看世界」。（編輯：張芷瑄）1081218

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報