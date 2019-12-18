陳彥博3個月內超馬奪1冠1亞 將轉型拚耐力賽

台灣極地超馬好手陳彥博過去2個多月內完成2場超級馬拉松賽，分別拿下冠軍與亞軍，他18日舉行分享會，讓粉絲們透過他的雙腳看到不一樣的世界。中央社記者龍柏安攝 108年12月18日

（中央社記者龍柏安台北18日電）台灣極地超馬好手陳彥博，10月先在約旦250公里超級馬拉松賽拿下亞軍，12月馬不停蹄轉戰柬埔寨超馬奪得冠軍，他透露明年將尋求「轉型」，將首度參加多項耐力賽。

過去2個多月，陳彥博先後完成了2場超馬賽，今天他在森林跑站大安館舉行分享會，和現場粉絲分享他在比賽中的所見所聞，除父母都到場打氣，就連昔日恩師潘瑞根也擔任神秘嘉賓，捧著花束到場祝賀。

陳彥博透露，他在約旦沙漠越野超馬賽最後2天，右膝韌帶發炎，最後一天真的痛到不行，加上體力又幾乎耗盡，最終是靠著意志力撐回終點，「我一度有想是不是要放棄，但又想都跑了這麼多天了，還是把它撐完」。

分享會中，陳彥博也秀出比賽期間的照片與影片，詳細介紹每個國家的特色、文化與歷史，他生動的演說讓現場笑聲不斷，分享會結束後他也指出，明年4月將會去北非摩洛哥參加沙漠超馬賽，5月則會前往芬蘭首度嘗試多項耐力賽。

陳彥博透露，多項耐力賽涵蓋範圍很廣、需要更多技能，包括輕艇激流、垂降與冰攀，這也是他第一次跨出「陸地」範疇，他笑說：「接觸不同的運動會激發不同想法，也會讓你知道生活可以更廣。」

潘瑞根致詞時幽默地表示，當年他因為擔心陳彥博出國比賽會危險，一度想摧毀愛徒的超馬夢，「好險他的夢想沒有被我摧毀，如今他才能靠著雙腿帶領我們看世界」。（編輯：張芷瑄）1081218