里拉德麥卡倫合砍61分 助拓荒者擊退勇士收2連勝[影]

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（中央社波特蘭18日綜合外電報導）美國職籃NBA波特蘭拓荒者明星後衛里拉德今天狂砍31分，隊友麥卡倫也拿下30分，「拓荒者雙槍」聯手幫助球隊終場以122比112擊敗作客的金州勇士。

開賽沒多久，勇士羅賓遜（Glenn Robinson III）一記三分球為球隊打破鴨蛋，不過，拓荒者攻勢後來居上，首節結束以40比29取得領先。

第2節拓荒者維持穩定攻勢，落後的勇士急起直追緊咬比數，上半場打完勇士追到66比67，雙方僅剩1分之差。

第3、4節苦苦追分的勇士仍不及拓荒者，終場就以112比122輸球，苦吞5連敗。

拓荒者明星後衛里拉德（Damian Lillard）全場20投9中，13罰11中，砍進全場最高31分，外加5籃板、13助攻的「雙十」表現。隊友麥卡倫（CJ McCollum）19投11中，包含3記三分彈，貢獻30分、5籃板和3助攻。

鎮守禁區的拓荒者中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）挹注16分、23籃板和2阻攻成績，老將「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）則有17分、8籃板表現。

勇士後衛羅素（D'Angelo Russell）拿下全隊最高26分，羅賓遜三分球出手7次命中5次，共挹注17分、4籃板。

笑納2連勝的拓荒者戰績12勝16敗，暫居西區第9；吞下5連敗的勇士則以5勝24敗、全聯盟最差成績敬陪末座。（譯者：吳昇鴻/核稿：蔡佳敏）1081219