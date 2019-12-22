富邦U18明日之星火球男飆速 高強度比賽給刺激

（中央社記者謝靜雯新北22日電）富邦U18明日之星大賽藍白明星隊「火球男」宋晟睿、潘文輝，後援球速飆破150公里，兩隊7比7握手言和；活動總監沈鈺傑看見球員成長，高強度比賽給刺激，讓球員了解職棒環境。

富邦U18明日之星大賽去年開始舉辦，第2屆活動今天在新莊棒球場舉行，全台現階段高中頂尖好手總計42人參賽，分明星藍、白兩隊參賽，除了比賽強度高，在職業球場比賽，從賽前練習開始，規格比賽職棒。

連兩年舉辦活動，富邦悍將球探沈鈺傑表示，明顯感受球員的成長，除了來自傳統強隊穀保家商、平鎮高中等隊的球員外，其他球員可以透過與全台好手同場競技，更知道自己的能力在哪，刺激球員成長，結束比賽後回到母隊，也有加強和努力的方向。

明星藍隊總教練、悍將隊野手高國輝表示，比賽前幾局感受到球員有點放不開，擊球節奏掌握得不好，5局過後開始適應比賽，也慢慢發揮。

首度以總教練身分坐鎮休息區，高國輝表示，總教練要調度球員、判斷換人時機等、很不容易，透過這個比賽也讓自己可以用不同角度看比賽。至於比賽過程中做了什麼，高國輝笑說，「沒有下戰術，以過來人的角度給球員意見。」

明星白隊總教練、悍將隊球員林哲瑄表示，平常是球員，首度以教練身分參與比賽，看到高中球員們場上比賽的活力和企圖心，賽前也鼓勵他們，希望能夠放手好好發揮。

今天比賽兩隊攻勢互有往來，明星藍隊投手宋晟睿後援投1.2局飆4次三振、無失分，明星白隊後援投手潘文輝投1局失1分，兩人最快球速都飆破150公里，宋晟睿拿下「霸氣十足獎」，潘文輝拿下「最速火球獎」，網路票選的「人氣TOP獎」由林子崴拿下，林子崴今天單場2安3打點，表現也很不錯。（編輯：管中維）1081222