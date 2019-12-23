獅隊正式公布林岳平代理總教練 牛棚教練羅錦龍

中職統一獅隊23日公布新球季教練團名單，一軍新任代理總教練由林岳平（中）接任，羅錦龍（右）則出任一軍牛棚教練。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年12月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職統一獅隊春訓分三階段報到，第一階段投捕手今天在台南棒球場展開訓練；獅隊公布新球季教練團名單，林岳平為一軍代理總教練，二軍總教練為高建三，羅錦龍任一軍牛棚教練。

中職統一獅隊備戰2020年職棒賽事，獅隊確定新球季首戰為3月15日在洲際棒球場與中信兄弟交手。獅隊春訓分三階段報到，今天第一階段報到球員以投捕手為主，第二階段球員明年1月3日報到，主要成員為先前參與亞洲冬季棒球聯盟賽事球員歸隊，獅隊正式開訓典禮訂在明年1月12日。

獅隊今天也正式公布新球隊教練團名單，一軍教練團部分，原二軍投手教練林岳平接任一軍代理總教練，原二軍總教練高志綱任一軍首席教練，原一軍代理總教練兼打擊教練劉育辰回到打擊教練位置，投手教練為外籍教練納瓦洛（Jamie Navarro）。

此外，今年球季結束宣布退役的投手羅錦龍，任一軍牛棚教練，捕手教練陳瑞昌、體能教練凃壯勳，一壘及外野守備教練為郭俊佑，三壘及內野守備教練為周廣勝。

二軍教練團布局，原一軍牛棚教練高建三接任二軍總教練，原一軍投手教練鄭博壬改任二軍投手教練，捕手教練陳俊輝、打擊教練林偉、內野守備教練莊景賀、跑壘及外野守備教練為朱元勤，體能教練江奕昌、復健教練高政華。（編輯：管中維）1081223