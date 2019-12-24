西蒙斯大三元助攻創新猶 76人賞活塞5連敗

（中央社底特律23日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人今天靠西蒙斯交出「大三元」成績，加上哈里斯攻下35分，以125比109擊敗底特律活塞。

西蒙斯（Ben Simmons）今天有16分、13籃板、17助攻的「大三元」成績，其中單場17助攻是個人生涯最佳紀錄，哈里斯（Tobias Harris）包括三分球7投4中在內，整場比賽21次出手命中14球，攻下全場最高35分，替補的柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）攻下21分，恩比德（Joel Embiid）則貢獻20分。

比賽第4節，哈里斯和活塞的葛里芬（Blake Griffin）不但嘴上互噴，還用胸部互頂，雙雙吞下技術犯規。

籃板功力屬聯盟頂尖的德拉蒙（Andre Drummond），今天錯過早上的投籃練習，所以沒有在活塞的先發名單上，但他從板凳出發，照樣砍下全隊最高27分，另有9籃板、3助攻的表現。

另兩名通常活塞會擺在先發的球員，今天也都因為傷勢沒有上場；後衛布朗（Bruce Brown）是腿傷，前鋒肯納德（Luke Kennard）是膝傷。

羅斯（Derrick Rose）為活塞貢獻16分、7助攻，米凱盧克（Svi Mykhailiuk）挹注13分、4助攻，葛里芬手感不佳，14次出手只命中2球，拿下8分。

76人上半場60比52領先，哈里斯面對先前曾效力過的活塞，在上半場就斬獲17分，活塞的德拉蒙、莫里斯（Markieff Morris）上半場都為活塞拿下10分。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1081224