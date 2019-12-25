遭禁賽4年 俄奧會信心喊話：將打國旗出賽東奧

（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯奧林匹克委員會今天表示，儘管世界反禁藥組織（WADA）禁止俄國參加全球體育賽事4年，仍預期俄國運動員將會打著國旗參加2020年日本東京奧運。

俄羅斯奧林匹克委員會（Russian Olympic Committee）主席波茲尼亞科夫（Stanislav Pozdnyakov）告訴記者：「俄國奧會是奧運合法成員。因此我們有充分理由相信，我們將能組成一支隊伍參加東京奧運，竭盡全力讓這支隊伍打著俄國國旗出賽。」

世界反禁藥組織12月初以竄改藥檢數據為由，禁止俄國參加全球主要體育賽事4年，明年東京奧運、2022年北京冬季奧運，甚至2022年卡達世足賽都不得出賽。

俄國曾說將會對禁令提出上訴，總統蒲亭（Vladimir Putin）譴責這是出於政治動機的制裁。

波茲尼亞科夫今天證實，俄國奧會將支持國內反禁藥機構挑戰世界反禁藥組織所下達禁賽令的決定。

俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）上週表示，不同意世界反禁藥組織對俄羅斯下達4年禁賽令的決定。

俄國反禁藥組織的決定必須在月底前通知世界反禁藥組織，以啟動瑞士洛桑體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）的上訴程序。

在禁賽令下，俄國選手仍可以參加2020年東京奧運和2022年北京冬奧，但他們必須能夠證明自己清白，而且以中立身分參賽。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1081224