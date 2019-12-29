哈登轟44分 火箭擊退籃網[影]

NBA休士頓火箭「大鬍子」哈登（前左）28日轟下44分並抓下10籃板，率隊以108比98擊退布魯克林籃網。（圖取自facebook.com/houstonrockets）

（中央社休士頓28日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭「大鬍子」哈登（James Harden）今天轟下44分並抓下10籃板，率隊以108比98擊退來訪的布魯克林籃網。

火箭25日在「耶誕大戰」對上金州勇士，以104比116爆冷輸給陣容殘破不堪的勇士，吞下難堪敗仗，今天算是撿回一點顏面。

哈登在比賽剩下6分52秒時的跳投，助火箭93比92取得領先，終場前42.9秒的三分球，則讓火箭以107比98奠定勝基。

衛斯布魯克（Russell Westbrook）在比賽時間僅剩20.3秒時，因為和對手理論被趕出場，他今天貢獻23分、9籃板、7助攻，從板凳出發的瑞佛斯（Austin Rivers）今天攻下14分，三分球9投4中。火箭今天三分線外42次出手只命中13球，讓籃網整場比賽都能保有競爭力。

籃網的丁威迪（Spencer Dinwiddie）有17分、11助攻的「雙十」表現，艾倫（Jarrett Allen）也有16分、10籃板的「雙十」成績，普林斯（Taurean Prince）也攻下16分。

火箭今天開賽就展現驚人火力，衛斯布魯克6投5中，哈登連拿17分，兩人在那段時間合拿37分，讓火箭首節就以42比20領先籃網。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1081229