古林鼎皓再見安 富邦U18花蓮落後7分逆轉晉4強

2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽8強戰29日開打，花蓮縣隊迎戰台北市隊一度落後7分，比賽後半急起直追，花蓮古林鼎皓9局敲出生涯首支再見安，率隊以8比7逆轉勝，晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 108年12月29日

（中央社記者謝靜雯新北29日電）2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽8強，花蓮縣隊一度落後7分，球員展現韌性，比賽後半段追分，古林鼎皓9局敲出生涯首支再見安，率隊以8比7逆轉擊敗台北市隊、晉級4強。

花蓮縣隊今天與台北市隊在三重棒球場交手，花蓮縣隊比賽前半段受到台北市隊先發投手陳翊瑄壓制，前6局僅敲出1支安打，沒能拿下分數；台北市隊開賽就有攻勢，6局打完取得7比0領先。

花蓮縣隊7局抓準換投時機，先追回2分，8局再靠著單局3安、1保送、對手1次守備失誤追回4分，花蓮縣隊9局林子宸偷點，靠著守備失誤上壘，劉主安打跑戰術，跑者攻占二、三壘，古林鼎皓再見安打當英雄，率隊拿下勝利。

花蓮縣隊總教練蕭良吉表示，雖然比賽前半段落後7分，「幾乎要被扣倒了，但不斷鼓勵球員比賽重點是內容，內容做好才是進步的關鍵」，球員們展現韌性，抓準台北市隊比賽後半段接連守備失誤搶分，順利拿下比賽勝利。

蕭良吉表示，過去花蓮縣（玉里高中）與台北市（大理高中）交手，勝少敗多，7分落後逆轉拿勝印象中更是第一次，「棒球比賽沒有絕對」。

花蓮縣隊古林鼎皓今天先發打第3棒、指定打擊，比賽前2打席沒有表現，7局敲出二壘打，8局敲出高飛犧牲打，9局一棒當功臣，單場2安3打點。古林鼎皓表示，前半段還在調整手感，手感慢慢加溫，後半段越打越順手，9局上場前心裡想著，「就讓我來結束這場比賽」。

今年高二的古林鼎皓多打球隊3或5棒，扛起球隊中心棒次不覺得是壓力，也對自己長打有信心，今天比賽如願當功臣、一棒建功。（編輯：張雅淨）1081229