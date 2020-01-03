澳洲野火燒不停 坎培拉網賽換地進行

（中央社雪梨2日綜合外電報導）澳洲野火持續延燒，讓坎培拉網賽主辦方表示，難以在這樣的環境下讓比賽順利進行，也迫使他們將比賽地點改到班迪戈。

坎培拉國際網球巡迴賽（Canberra International tennis tournament ），是屬於世界職業網球協會挑戰賽（ATP Challenger ）125級，及國際網球總會世界網球巡迴賽（ITF World Tennis Tour）女子組的比賽，比賽訂在6日全面開打。

但該地區的大火和煙霧瀰漫的環境，逼得主辦單位將比賽搬到維多利亞省（Victoria state）的班迪戈（Bendigo），那是距坎培拉600公里遠的地方。

掌管澳洲首都領地網球（Tennis ACT）的凱裘（Kim Kachel）說：「球員、粉絲、志工、工作人員和相關利益者的健康，是我們一直以來的首要考量。」

「很不幸的，氣象和火災專家做出的最佳建議，就是未來幾天的情況，看起來不像能有任何的比賽。」

這些比賽中有8名世界排名前100名的男子選手參加，包括法國的洪柏特（Ugo Humbert）、義大利老將瑟比（Andreas Seppi）和德國的柯希瑞伯（Philipp Kohlschreiber）等人。

大火在澳洲全國各地延燒數週，導致18人喪生，和大規模的撤離，情況預計在在週末會更加惡化。

澳洲網球協會（ Tennis Australia ）主席提列（Craig Tiley）表示，讓比賽移地進行的空前決定，取決於眼前可得最新、最準確的資訊。

他說：「我們一直密切的觀察該地區，特別是新南威爾斯省（New South Wales）、南澳省（South Australia）、維多利亞省野火的狀況，並從當地專家和當局獲取每日更新的資訊。」

「我們知道這場比賽對那些準備澳洲公開賽（Australian Open ）的球員來說有多重要，所以決定將比賽從坎培拉移到班迪戈，以確保他們仍可打這場比賽。」（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1090103