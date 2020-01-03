陳偉志3安3打點 爆米花季後賽台電搶勝

第4屆爆米花棒球聯盟季後賽3日起開打，台灣電力投打發揮，隊長陳偉志（前）單場3安3打點，率隊以9比2擊敗安永鮮物隊。中央社記者謝靜雯攝 109年1月3日

（中央社記者謝靜雯台北3日電）爆米花棒球聯盟季後賽，台灣電力投打發揮，王宗豪先發好投，陳偉志單場3安3打點，率隊以9比2擊敗安永鮮物；台電明天與台北興富發交手，總教練李盈南說臨場最重要、盡力搶勝。

第4屆爆米花棒球聯盟4強季後賽今天在天母棒球場開打，採雙敗淘汰制，例行賽排名第2的安永鮮物隊首場比賽與台灣電力成棒隊交手，台電投打發揮，首局靠著保送、陳偉志安打先馳得點，5局再靠著林軒逸安打，送回第2分。

台電6局再起攻勢，靠著接連安打、觸身球保送，陳偉志滿壘適時安打，送回2分、拉開領先差距，9局抓準對方投手、守備出狀況，單局敲5安、1次守備失誤，攻下5分，順利拿下比賽勝利。

台電隊長陳偉志此次爆米花打擊狀況維持不錯，例行賽總計16場出賽，敲出21支安打，包括2發全壘打，打擊率3成18，貢獻17分打點，為球隊打點王；今天季後賽首戰維持好手感，單場3安，貢獻3分打點。

陳偉志表示，打點能夠這麼多，主要是球隊第1、2棒打者近況佳，每次上場打擊時壘上有人的機會多，「我就是壘上有人就會越冷靜的類型」。

台電拿下今天比賽勝利，賽後陳偉志也特別叮嚀球員，比賽過程中兩個守備瑕疵處理，陳偉志表示，野手都會遇到失誤，但重點是補位的觀念和態度，希望透過比賽中的案例，提醒年輕球員場上的觀念。

台電季後賽拿下首勝，明天將與台北興富發隊交手，誰能拿下勝利，就可以搶下冠軍戰門票。李盈南表示，目前球隊投打調整都在掌握中，今天打擊的爆發力有發揮，但比賽還是要看臨場，以及對戰投手的強度，「盡力搶勝」。（編輯：張雅淨）1090103