洋基強棒史丹頓為傷所困 教頭看好新賽季反彈

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基隊強棒史丹頓去年傷病纏身，單季3轟創生涯新低。洋基總教練布恩依舊樂觀，認為這名曾單季59轟的重砲手只要身體健康，今年將有「特別的一季」。

史丹頓（Giancarlo Stanton）2017年效力邁阿密馬林魚隊時，以59發全壘打、132分打點榮獲國家聯盟最有價值球員（MVP）。賽季結束後經交易改披條紋衫，與洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）組成重砲連線，深受紐約球迷期待。

史丹頓2018年效力洋基首個賽季繳出38轟、100分打點表現，未能助球隊打進世界大賽。去年春訓他積極備戰，但開季後因左肱二頭肌拉傷、右膝扭傷多次進出傷兵名單，季後賽又傷到右大腿股四頭肌，洋基再次無緣世界大賽，連10年未奪世界冠軍。

去年例行賽史丹頓僅出賽18場，3發全壘打、13分打點都創下10年大聯盟生涯新低。

布恩（Aaron Boone）今天接受天狼星XM（SiriusXM）廣播節目專訪時說，他認為史丹頓2月向訓練營報到時，將展現和去年春訓同等堅強的心態。

布恩表示，去年春訓時，史丹頓專注力與準備情況十分理想，他原本預期史丹頓會有怪獸般的一季。今年他的看法依舊如此，關鍵是球團要讓史丹頓保持健康、適當健身並善用春訓。

布恩說：「我認為他（史丹頓）會有特別的一季，因為我仍感受到他的飢渴和熱情。」

史丹頓2014年11月與馬林魚簽下13年3.25億美元肥約，今年賽季結束後可跳脫這份含拒絕交易條款的合約，投入自由球員市場。30歲的史丹頓屆時也可選擇續留洋基，待到2027年賽季合約結束。

除史丹頓外，洋基去年季中還折損多名主力球員，包括2018年以27轟、92分打點獲美國聯盟新人王票選第2名的三壘手安杜哈（Miguel Andujar）。

安杜哈因右肩關節唇部分撕裂，去年例行賽僅出賽12場。傷癒復出後，他必須和上個賽季表現優異的隊友厄謝拉（Gio Urshela）爭奪上場機會，部分時間可能改守一壘或左外野。

布恩說，安杜哈身體狀況極佳，已投入守備練習，他和洋基教練團成員計劃下週前往多明尼加觀察安杜哈復健進度，預期安杜哈將以完全健康的狀態投入春訓。

洋基去年傷兵滿營，30名球員曾進入傷兵名單，創大聯盟紀錄。洋基球團雖堅稱體能訓練沒問題，仍於去年12月解聘任職6年的體能教練克勞瑟（Matt Krause）。近期據傳延攬曾與薛哲（Max Scherzer）等名將合作的體能教練克雷西（Eric Cressey）。（編輯：馮昭）1090108