甜瓜安東尼回春砍28分 拓荒者氣走暴龍[影]

NBA波特蘭拓荒者球星「甜瓜」安東尼（左2）7日狂砍28分，最後讀秒階段出手更是致勝一擊，率隊以101比99險勝多倫多暴龍，辛苦拿下勝利。（圖取自facebook.com/trailblazers）

（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）「高齡」35的「甜瓜」安東尼今天彷彿回春般狂砍28分，最後讀秒階段出手更是致勝一擊。靠著他關鍵時刻發揮的老將價值，波特蘭拓荒者101比99險勝多倫多暴龍，辛苦拿下勝利。

安東尼（Carmelo Anthony）近來手感發燙，上週拓荒者敗給紐約尼克一役交出26分後，今天的表現繼續讓人印象深刻，除了貢獻28分，另抓下7個籃板。

這位10度入選明星賽的老將去年11月加入拓荒者，在那之前，他已1年多沒有打球。

但拓荒者今天第4節展開反攻時，就能看出安東尼的老將價值。一度落後兩位數的拓荒者第4節一路拉近比分後，安東尼終場前3.3秒的出手，讓球隊嚐到勝利果實。

甜瓜賽後表示：「我相信我的努力，我相信我的投球，這是我每天都在練習的出手，而它進了。」

他也同時稱讚隊友第4節反攻時的冷靜沉著。

他說：「我們沒有放棄，團結一心，保持冷靜。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1090108