布里斯本網賽 謝淑薇女雙順利開紅盤

（中央社記者龍柏安台北8日電）新賽季的第一場比賽，台灣網球一姐謝淑薇單打失利，所幸雙打得意，她與捷克搭檔史翠可娃今天在布里斯本網賽女雙首輪，以6比3、6比4扳倒地主澳洲組合，順利開出紅盤。

單打世界排名33的謝淑薇今年從南半球澳洲的布里斯本開啟全新賽季，昨天她在女單首輪以4比6、1比6不敵世界排名26的愛沙尼亞網球名將孔塔薇特（Anett Kontaveit），首輪提前止步。

雖然單打出師不利，謝淑薇與史翠可娃（Barbora Strycova）合拍轉戰女雙沒漏氣，兩人展現大滿貫賽冠軍組合的實力，今天面對澳洲組合韓天遇（Priscilla Hon）與桑德斯（Storm Sanders），兩人僅用68分鐘，以直落二淘汰對手晉級。

今天一開賽，謝淑薇與史翠可娃的「台捷聯軍」就在第4局率先破發，最多以4比1握有大幅領先，接下來雙方都死守發球局，「台捷組合」先以6比3拿下。

次盤情勢則與首盤顛倒，「台捷聯軍」第4局發球局意外先遭對手攻破，陷入1比3落後，所幸兩人很快回穩，接下來兩度破發成功，一口氣連趕4局，反倒以5比3後來居上，並取得「聽牌」優勢。

澳洲組陷入淘汰邊緣，先奮力保發追回一局，接著在第10局頑強抵抗，成功逼出2個破發點，眼看就有機會將戰線延長，所幸「台捷聯軍」成功化解對手攻勢，最終以6比4拍落對手，摘下8強門票。（編輯：張雅淨）1090108