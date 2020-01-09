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哈登楊恩同場互飆40分大三元 火箭擒老鷹收3連勝

最新更新：2020/01/09 15:27

（中央社亞特蘭大8日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭今天以122比115擊敗老鷹，火箭球星哈登狂砍41分10籃板10助攻，老鷹楊恩飆進42分13籃板10助攻，寫下全聯盟首度兩名球員同場完成「40分大三元」紀錄。

火箭今天靠著「大鬍子」哈登（James Harden）和中鋒卡佩拉（Clint Capela）帶動攻勢，幫助球隊首節打完以45比29取得領先。

火箭大軍第2節中段一度取得高達23分領先優勢，上半場火箭以77比62持續壓制對手亞特蘭大老鷹。

主場球隊老鷹下半場急起直追，手感火燙的楊恩（Trae Young）挺身而出，試圖幫助老鷹迎頭趕上，老鷹還一度將比分追到剩3分差。

然而，火箭一哥哈登在比賽結束前28秒展現罰球穩定性，6罰5中擋下老鷹反撲攻勢。火箭終場以122比115擊敗老鷹踢館成功，收下3連勝。

哈登此役出手34次僅有9球破網，但他把握罰球機會，23罰19中，單場砍進41分10籃板和10助攻，拿下生涯第44度「大三元」成績，也是第15度「40分大三元」，在NBA史上排名第2多。

楊恩今天30投11中，繳出42分13籃板外加10助攻表現，老鷹隊史首度出現「40分大三元」。兩隊一哥同場較勁上演史詩對決，也為全聯盟寫下史上首場比賽有兩名球員達成「40分大三元」新頁。

火箭目前戰績以25勝11敗位居西區第3；老鷹苦吞2連敗後，目前戰績以8勝30敗在東區墊底。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉文瑜）1090109

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