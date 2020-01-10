謝淑薇撐過首盤危機 布里斯本網賽晉女雙4強

台灣網球一姐謝淑薇（右）和捷克搭檔史翠可娃（左），10日在布里斯本網球賽女雙8強，以7比5、6比4擊敗捷克與斯洛維尼亞聯軍，順利挺進4強。（圖取自twitter.com/brisbanetennis）

（中央社記者龍柏安台北10日電）撐過首盤差點失守的危機，台灣網球一姐謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃，今天在布里斯本網球賽女雙8強，以7比5、6比4擊敗捷克與斯洛維尼亞聯軍，順利挺進4強。

世界單打排名33的謝淑薇，今年從南半球澳洲的布里斯本網賽揭開新賽季序幕，她在女單雖首輪出局，不過與黃金拍檔史翠可娃（Barbora Strycova）連戰皆捷，今天再以直落二橫掃捷克女將哈爾德卡（Lucie Hradecka）與斯洛維尼亞好手克蕾帕（Andreja Klepac）的跨國組合，摘下4強門票。

謝淑薇與史翠可娃的「台捷聯軍」，首盤一度取得3比1領先，沒想到兩人在第8局遭對手破發追平，還讓對手以5比4超前。

關鍵第10局「台捷聯軍」頂住壓力，成功化解對手局點，有驚無險保發延長戰線，接下來兩人強勢攻破對手發球局，接著再穩穩保發，反以7比5先馳得點。

撐過首盤危機，「台捷組合」次盤表現有如倒吃甘蔗，在第2局開始連拿5局，一度以5比1取得壓倒性領先優勢，晉級門票就在眼前。

沒想到對手在淘汰邊緣強力反撲，先保再破，連追3局，所幸緊要關頭「台捷聯軍」即時回穩，第10局成功「關門」以6比4淘汰對手，如願搭上4強列車。

謝淑薇與史翠可娃下一輪對手，將碰上中國好手楊釗煊與烏克蘭女將琪涵諾克（Lyudmyla Kichenok）的聯手組合，兩組人馬將力拼決賽門票。（編輯：屈享平）1090110