更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭客機墜毀伊朗 加拿大學術界痛失人才
國際

烏克蘭客機墜毀伊朗 加拿大學術界痛失人才

莊智淵重返國家隊 組最強中華隊拚奧運門票
運動

莊智淵重返國家隊 組最強中華隊拚奧運門票

專挑難的做 大立光每股賺逾210元寫台股傳奇
證券

專挑難的做 大立光每股賺逾210元寫台股傳奇

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

謝淑薇撐過首盤危機 布里斯本網賽晉女雙4強

最新更新：2020/01/10 21:18
台灣網球一姐謝淑薇（右）和捷克搭檔史翠可娃（左），10日在布里斯本網球賽女雙8強，以7比5、6比4擊敗捷克與斯洛維尼亞聯軍，順利挺進4強。（圖取自twitter.com/brisbanetennis）
台灣網球一姐謝淑薇（右）和捷克搭檔史翠可娃（左），10日在布里斯本網球賽女雙8強，以7比5、6比4擊敗捷克與斯洛維尼亞聯軍，順利挺進4強。（圖取自twitter.com/brisbanetennis）

（中央社記者龍柏安台北10日電）撐過首盤差點失守的危機，台灣網球一姐謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃，今天在布里斯本網球賽女雙8強，以7比5、6比4擊敗捷克與斯洛維尼亞聯軍，順利挺進4強。

世界單打排名33的謝淑薇，今年從南半球澳洲的布里斯本網賽揭開新賽季序幕，她在女單雖首輪出局，不過與黃金拍檔史翠可娃（Barbora Strycova）連戰皆捷，今天再以直落二橫掃捷克女將哈爾德卡（Lucie Hradecka）與斯洛維尼亞好手克蕾帕（Andreja Klepac）的跨國組合，摘下4強門票。

謝淑薇與史翠可娃的「台捷聯軍」，首盤一度取得3比1領先，沒想到兩人在第8局遭對手破發追平，還讓對手以5比4超前。

關鍵第10局「台捷聯軍」頂住壓力，成功化解對手局點，有驚無險保發延長戰線，接下來兩人強勢攻破對手發球局，接著再穩穩保發，反以7比5先馳得點。

撐過首盤危機，「台捷組合」次盤表現有如倒吃甘蔗，在第2局開始連拿5局，一度以5比1取得壓倒性領先優勢，晉級門票就在眼前。

沒想到對手在淘汰邊緣強力反撲，先保再破，連追3局，所幸緊要關頭「台捷聯軍」即時回穩，第10局成功「關門」以6比4淘汰對手，如願搭上4強列車。

謝淑薇與史翠可娃下一輪對手，將碰上中國好手楊釗煊與烏克蘭女將琪涵諾克（Lyudmyla Kichenok）的聯手組合，兩組人馬將力拼決賽門票。（編輯：屈享平）1090110

延伸閱讀
謝淑薇與史翠可娃 率先入選WTA年終賽女雙溫布頓奪冠 謝淑薇捷克搭檔躍升女雙世界第一 謝淑薇溫網女雙奪冠 第3座大滿貫金盃到手[影]

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報