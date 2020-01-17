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NBA明星賽投票 詹姆斯擴大領先狠甩唐西奇

最新更新：2020/01/17 10:03
洛杉磯湖人明星前鋒詹姆斯（左）目前在美國職籃NBA明星賽的球迷投票中，領先達拉斯獨行俠後衛唐西奇（右）14萬9564票。（左圖取自facebook.com/LeBron，右圖取自twitter.com/luka7doncic）
洛杉磯湖人明星前鋒詹姆斯（左）目前在美國職籃NBA明星賽的球迷投票中，領先達拉斯獨行俠後衛唐西奇（右）14萬9564票。（左圖取自facebook.com/LeBron，右圖取自twitter.com/luka7doncic）

（中央社紐約16日綜合外電報導）洛杉磯湖人明星前鋒詹姆斯（LeBron James）目前在美國職籃NBA明星賽的球迷投票中，將領先達拉斯獨行俠後衛唐西奇（Luka Doncic）的差距擴大到14萬9564票。

東、西區得票最高的球員將擔任隊長，目前看來「詹皇」詹姆斯和密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）將繼續擔此重任。上一次的明星賽，詹姆斯隊以178比164擊敗安特托昆博隊。今年明星賽將於2月16日在芝加哥舉行。

5次NBA年度最有價值球員（MVP）獎得主詹姆斯，一週前僅領先斯洛維尼亞的唐西奇8萬2001票，但他現在拉開差距，暫時以474萬7887票稱霸西區。東區目前得票最高的，則是獲447萬4107票的安特托昆博。

以西區前場球員票選來看，詹姆斯與他湖人的隊友戴維斯（Anthony Davis）及洛杉磯快艇指標球員雷納德（Kawhi Leonard）排前3名。西區後衛部分，唐西奇和休士頓火箭的哈登（James Harden）得票遙遙領先其他球員。

東區前場球員方面，前3名是安特托昆博、獲243萬3411票的多倫多暴龍球星西雅坎（Pascal Siakam）、獲239萬8743票的費城76人恩比德（Joel Embiid）。

東區後衛得票數領先的是亞特蘭大老鷹的楊恩（Trae Young）206萬6924票，其次是布魯克林籃網剛傷癒復出的厄文（Kyrie Irving）181萬4618票。

本季取代出走的厄文，成為波士頓塞爾蒂克後場發動機的華克（Kemba Walker），在競爭東區先發後衛位置上，以179萬7633票緊追在厄文之後。

投票將在20日結束，票選的計分方式上，球迷的投票占50%；球員的投票占25%；媒體的投票占25%，這會決定東、西區各2名後衛、各3名前場球員，共10名球員。

兩隊的隊長將從具獲選資格的球員中，挑選自己隊上的成員，這個階段將打破東、西區的藩籬。

明星賽先發球員名單23日將先公布，由總教練選擇的替補球員，名單則將於30日揭曉。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1090117

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