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舊金山巨人任用女教練 開創大聯盟新歷史

最新更新：2020/01/17 18:03
美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人任用球團女職員納肯擔任教練團一員，使得她成為大聯盟史上首位正職女教練。（圖取自MLB官方網頁mlb.com）
美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人任用球團女職員納肯擔任教練團一員，使得她成為大聯盟史上首位正職女教練。（圖取自MLB官方網頁mlb.com）

（中央社舊金山16日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人今天創造歷史，任用球團女職員納肯（Alyssa Nakken）擔任教練團一員，使得她成為大聯盟史上首位正職女教練。

29歲的納肯曾在美國加州州立大學沙加緬度分校（California State University, Sacramento）女壘球隊擔任選手。她2014年加入巨人隊球團，先在棒球事務部實習，目前負責指導和球員健康有關的許多活動。

巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）告訴「沙加緬度勤奮者報」（Sacramento Bee），納肯將和球員進行投打練習和跑壘，以及加強球隊團結。

他說：「（納肯）是這份工作的最佳人選，這毋庸置疑。她本身是優秀運動員，也在巨人隊工作一段時間，在帶領球隊活動上表現傑出。她是完美人選。」

巨人還宣布34歲的霍柏（Mark Hallberg）加入教練團。霍柏上個球季在美國職棒小聯盟短期1A球隊「賽勒姆-凱澤火山」（Salem-Keizer Volcanoes）擔任總教練。

凱普勒說：「納肯和霍柏在巨人隊受到高度尊敬，我很開心他們現在將把各自才華投入樹立球隊休息室的求勝文化。」

路透社報導，納肯過去在加州州立大學沙加緬度分校女壘隊先發出賽184場，繳出3成04打擊率，以及19支全壘打。（譯者：吳昇鴻/核稿：張正芊）1090117

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