國訓中心太陽能風雨跑道啟用 選手備戰東京奧運

國家運動訓練中心太陽能直線風雨跑道17日啟用，舉重選手郭婞淳（左2）等參加啟用儀式並試跑，讚不絕口，也表示全力備戰2020東京奧運。中央社記者陳朝福攝 109年1月17日

（中央社記者陳朝福、黃巧雯高雄17日電）國家運動訓練中心太陽能直線風雨跑道今天啟用，舉重選手郭婞淳等人試跑，讚不絕口，也表示全力備戰2020東京奧運，農曆春節大年初三就要回國訓中心訓練，爭取佳績。

國訓中心太陽能直線風雨跑道啟用儀式，由教育部次長、國訓中心董事長林騰蛟主持，並邀請郭婞淳、田徑隊標槍選手鄭兆村、跨欄選手陳傑、短跑選手楊俊瀚和拳擊隊選手陳念琴、林郁婷等試跑。

林騰蛟表示，設置太陽能直線風雨跑道，能讓選手免於日晒雨淋，不受天候影響持續訓練，同時也響應綠能環保，期待選手在最佳環境安心訓練，再創佳績。

郭婞淳、鄭兆村等人試跑後讚不絕口，郭婞淳表示，很開心在室外做操有這個場地，她發現國訓中心宿舍等很多設施從沒有到有，設備愈來愈好，羡慕後來的學弟妹一進來就有很好的環境，希望大家珍惜，在國際賽事爭取好成績

歷經多項賽事都有好成績，郭婞淳表示，給自己打滿高的分數，希望氣勢能延續到2020奧運，並觀察對手的熱身和動作技巧等準備情形。將訓練到除夕才回家吃團圓飯，預定到大年初三回國訓中心，完全確定可以去奧運後，可能在5月有移地訓練後全力備戰東京奧運。

鄭兆村也表示，把太陽能轉為電能，省下的經費可移到相關補助，也很環保。很期待春節有較長假期跟家人團聚圍爐，仍要全力備戰。

國訓中心表示，南台灣的天氣適合選手訓練，國訓中心考量豔陽和高溫可能會增加選手體能負擔及影響訓練成效，同時為滿足培訓隊夜間訓練需求，規劃設置太陽能直線風雨跑道。

全國首座太陽能直線風雨跑道寬20公尺、長193公尺，材質皆依國際田徑總會（IAAF）規範設計及建置，在跑道末端增設沙坑區，並提供沙灘跑道及軟跑道，同時搭配鉛球場遷移工程，完善週邊排水、機電及照明設備。跑道屋頂及側邊遮陽板皆設置太陽能光電系統，可發電約918千瓦。（編輯：謝雅竹）1090117

全國首座太陽能直線風雨跑道17日在國家運動訓練中心啟用，寬20公尺、長195公尺，材質皆依國際田徑總會規範設計建置，跑道屋頂及側邊遮陽板皆設置太陽能光電系統。中央社記者陳朝福攝 109年1月17日