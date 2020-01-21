高志綱對中華隊有特殊情感 盼6搶1有人跳出來

（中央社記者謝靜雯台北21日電）統一獅首席教練高志綱入6搶1奧運棒球資格賽教練團，高志綱直言對中華隊有特殊的情感，再度回憶同是奧運資格賽的2003年亞錦賽關鍵一打擊，他也期盼此次有球員挺身而出。

中職統一獅隊首席教練高志綱此次被選入6搶1奧運棒球資格賽教練團，負責協助中華隊陣中捕手調整。高志綱表示，接到電話要加入中華隊教練團，當下沒有猶豫的念頭，中華隊對他來說有很特別的情感，無論以球員或教練的身分，都希望在國際賽為中華隊盡一份心力。

高志綱過去在國際賽有許多令人難忘的表現，2003年亞洲棒球錦標賽，為隔年雅典奧運棒球資格賽，高志綱在與南韓比賽延長賽敲出再見安打，讓主播激動喊出「又是高志綱」，成為經典。

高志綱表示，2003年亞錦賽，當時中華隊沒有退路，今年6搶1奧運棒球資格賽中華隊同樣也沒有退路，打這種比賽一定會有壓力，球員們背負了國人很大的期望，也期待這次有其他球員可以跳出來，幫助中華隊拿下東京奧運門票。

高志綱表示，進到中華隊，主要是要協助捕手調整，包括戰術溝通、應對打者等，但一切都還要等到中華隊開始集訓時才會更明朗。至於統一獅隊的工作，高志綱表示，已經有跟代理總教練林岳平討論過，球團運作正常，應該不會有太大影響。（編輯：張雅淨）1090121