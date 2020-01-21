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東奧開幕剩6個月 俄羅斯參賽否夏季高溫成隱憂

最新更新：2020/01/21 23:02

（中央社東京21日綜合外電報導）距離東京奧運開幕只剩6個月，但仍有若干問題深深困擾主辦單位和選手。包括俄羅斯運動員連續第3次在夏季或冬季奧運參賽權存疑，以及外界擔憂東京夏季高溫可能影響比賽。

作為日本首都的東京，已避免不少前幾屆夏季奧運開幕前面臨的危機。國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）表示，東京是他見過準備最充分的主辦城市，設施提早許多完工，門票大量超額預購。

這是東京繼1964年後第二度主辦夏季奧運，當年戰後的日本藉機展現傑出的技術能力和經濟「奇蹟」，令全世界驚嘆。

然而，目前仍有一些遠超出主辦單位控制的因素，讓東京奧運正式開幕前的這段期間蒙上陰影。

其中首要問題是俄羅斯選手能否參賽。因世界反禁藥組織（WADA）已認定俄羅斯由國家贊助集體使用禁藥，因此禁止俄羅斯運動員未來4年參與國際運動賽事。

俄羅斯雖已向體育仲裁法庭（CAS）提出上訴。但消息人士告訴法新社，法庭預計5月前不會做出決定，屆時距離7月24日的東奧開幕僅剩數週。

比俄羅斯是否參賽更難預測的，是東京的天氣。這項因素已使得主辦單位依安全考量，史無前例將馬拉松比賽從主辦城市轉移，北移800公里到北海道札幌舉行，競走比賽也一同轉移陣地。

東京夏天氣溫最高可超過攝氏40度。1964年的東京奧運便為了避開夏季溼熱，而選在10月舉行。

但2020年的東京奧運，選手可沒如此舒適條件。部分醫生已警告，運動員可能出現致命的緊急情況，也有人對天候恐影響比賽志工和觀眾表達憂慮。主辦單位已將賽事開始時間提早，以避開午後烈日。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1090121

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