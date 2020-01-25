球賽前後吃什麼 解密SBL球員習慣

SBL球員在比賽前後用餐習慣不同，九太科技隊明星後衛于煥亞面對漢堡類食物，習慣將醬挑掉，有時候也會只吃半份。（九太科技隊提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年1月25日

（中央社記者黃巧雯台北25日電）面對每場近2小時球賽，SBL球員在比賽前後用餐習慣也不同，有人賽前愛吃「大腸包香腸」，也有人習慣漢堡不要醬，更有人選擇以香蕉果腹，就怕其他食物難消化，影響場上表現。

超級籃球聯賽（SBL）現有5支球隊中，每隊不含教練約20人左右，如何打理好球員飲食，考驗各隊球隊管理及教練智慧。

各隊賽前飲食作法同中有異，大多以輕食導向，選擇潛艇堡、麵包，九太科技助理教練邱繼緯表示，這類食物兼具麵包、菜、肉，球隊也會額外準備果汁、巧克力、能量飲料等，提供球員補充熱量。

台銀助理教練陳禹誌在準備球隊餐點時，也會參考球員意見，像是麵包有人喜歡吃甜或鹹的，他說：「那就各買一個，有時候球員也會私下交換喜歡的麵包。」

九太射手于煥亞在比賽當天中午，除了會盡量多補充碳水化合物，為身體多儲存能量外，他透露，賽前會盡量不要吃太多油脂類，面對漢堡類食物，他習慣將醬挑掉，有時候也會只吃半份，賽後則多攝取蛋白質、肉類，以彌補比賽造成的肌肉損傷。

裕隆納智捷隊除了視比賽開打時間，為球員準備便當外，球隊管理魏永泰還透露球員喜好，像是提早到場時，有時也會到場外買份汾條伯的大腸包小腸，「加點微辣，花枝丸也不錯」。

桃園璞園建築中鋒陳冠全近年來飲食習慣則有所調整，賽前從習慣吃潛艇堡，到現在只吃2根香蕉，他說：「在球場上負擔比較不會那麼重。」

璞園賽後有時候會為球員準備健康餐盒，談到最愛的餐點，陳冠全開玩笑地說：「我其實也都可以，不然也不會這麼胖。」

由於比賽結束時間較難拿捏，各隊作法略有不同，到外地比賽時，台啤球隊管理王建智賽後會為球員特別準備當地美食，像是彰化肉圓，以及著名的阿章爌肉飯、品臻燒臘便當都是他的口袋名單，有時也會讓球員到當地夜市品嚐小吃。

裕隆到外地比賽時，教練賽後有時也會與球員吃桌菜，「可以看看每名球員的情況」，魏永泰透露，球隊南下比賽，沿途也會特地去品嚐溪湖羊肉爐、嘉義火雞肉飯、台南牛肉爐等地美食。

雖然各隊準備的飲食大同小異，不過，有趣的是，各隊教練與管理都異口同聲地說，「球員都很好養，不太挑食」，也讓這群教練和管理，不至於為球隊飲食太傷腦筋。（編輯：葉俐緯）1090125