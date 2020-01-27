洋基陷入失落10年 新賽季奪冠壓力倍增

（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）過去10年，紐約洋基隊例行賽拿下921勝，7度闖進季後賽，傲視大聯盟，卻無緣世界冠軍。為終結魔咒，洋基以破紀錄肥約簽下強投柯爾，新賽季奪冠本錢與壓力同時增加。

去年賽季，洋基在美國聯盟冠軍系列賽以2比4不敵休士頓太空人，連續10年未打進世界大賽，也成為1910年代以來首個未奪世界冠軍的10年。這對擁有27座世界冠軍的洋基來說不僅難堪，也是一大打擊。

華爾街日報報導，洋基過去10年豪擲逾20億美元支付球員薪資，放眼大聯盟無球隊能及。洋基球員陣容豪華，這10年至少有8位已進入或可能入選名人堂的名將效力，但洋基總缺臨門一腳，淪為球迷口中一切都很棒、就是拿不了冠軍的球隊。

2010年代的洋基還成就一項不光彩的紀錄：自1900年以來，大聯盟未曾出現10年間例行賽勝場數最多、卻未抱回一座世界冠軍的球隊。

1996年起，洋基5年內4度奪得世界冠軍，建立起部分媒體形容的「洋基王朝」。在大聯盟官方致力平衡各隊戰力，以豪華稅等措施抵銷洋基銀彈優勢的情況下，洋基2009年再嘗奪冠滋味後陷入失落的10年。

這10年間，洋基昔日奪冠核心逐漸褪色，守護神李維拉（Mariano Rivera）2013年高掛球鞋，隊長吉特（Derek Jeter）隔年跟進，大聯盟生涯696轟的羅德里格斯（Alex Rodriguez）2014年則因服用禁藥錯過整個賽季。

與此同時，洋基改變建軍方針，不再輕易砸錢在自由球員市場招兵買馬，而是充實農場培養自家球星。如今，賈吉（Aaron Judge）、托瑞斯（Gleyber Torres）、桑傑士（Gary Sanchez）和塞維里諾（Luis Severino）等出身洋基農場的球星已逐漸扛起球隊招牌。

過去兩季，洋基在總教練布恩（Aaron Boone）帶兵下都拿到100勝以上，去年更克服傷兵累累的困境，睽違7年首度在美聯東區封王，最終仍與世界大賽無緣。

洋基高層奪冠心切，總管凱許曼（Brian Cashman）賽季結束後獲老闆史坦布萊納（Hal Steinbrenner）充分授權，以9年3.24億美元天價合約擊退洛杉磯天使等敵手，簽下原本效力太空人、去年在美聯賽揚獎票選排名第2的柯爾（Gerrit Cole）。

這是大聯盟史上最大張的投手合約，也是洋基2014年以來首度以破億美元肥約網羅自由球員，足證洋基重視柯爾的程度。

柯爾在南加州成長，從小受父親影響支持洋基。2001年世界大賽，洋基對壘亞利桑那響尾蛇，當時11歲的柯爾帶著「今日、明日、永遠都是洋基球迷」（Yankees fan today tomorrow forever）自製海報到球場替洋基加油。18年後，柯爾在加盟記者會特地秀出這張已褪色的海報。

史坦布萊納在記者會上說：「我們必須拿下世界冠軍，我相信我們會辦到，這是遲早的事。」隨後有記者追問他是否指超過一座世界冠軍，史坦布萊納回答：「複數。」

柯爾圓了兒時夢想披上條紋衫，但過去不少球星加盟洋基後水土不服，成績配不上薪水，柯爾新賽季表現勢必會被放大檢視。而史坦布萊納為奪冠不惜再砸大錢，洋基新賽季致力突圍，凱許曼、布恩與球隊上下都有輸不得的壓力。（編輯:王永志）1090127