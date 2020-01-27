頂過首盤亂流 詹家姊妹挺進澳網女雙8強

詹詠然（左）、詹皓晴（右）這對網球雙打姊妹花，27日在澳洲網球公開賽女雙16強，以7比6（5）、6比4擊敗土屋美咲與尼庫勒斯古這組日本、羅馬尼亞聯軍。（圖取自facebook.com/latishayjchan）

（中央社記者龍柏安台北27日電）詹詠然、詹皓晴這對網球雙打姊妹花，今天在澳洲網球公開賽女雙16強，有驚無險撐過首盤亂流，以7比6（5）、6比4擊敗土屋美咲與尼庫勒斯古這組日本、羅馬尼亞聯軍。

「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴，今天在澳網女雙第3輪，面對土屋美咲與尼庫勒斯古（Monica Niculescu），姊妹倆開局就連拿3局，最多握有4比1領先。

眼看勝券在握，不料對手展開強力反擊，靠著連保帶破連追3局扯平戰局，戰情也陷入膠著，雙方一路僵持打進搶七。

首盤關鍵搶七，「詹家姊妹」開打就連丟3分，陷入0比3落後，危急時刻姊妹倆即時回神，逆勢拉出一波5比0攻勢扭轉頹勢，也重新站上領先，最終以7比5些微之差率先拿下。

歷經首盤震盪，「詹家姊妹」次盤火力全開，分別在第3、7局兩度攻破對手發球局，不但取得5比2大幅領先，也握有「聽牌」優勢。

眼看晉級門票就在眼前，對手竟再次掀起反撲，一口氣再連趕2局，追成4比5微幅落後，甚至在第10局還逼出兩個破發點，所幸「詹家姊妹」沒讓戰線延長，穩穩化解兩個破發點後順利「關門」，以6比4搶下8強門票。

「詹家姊妹」下一戰對手，將是去年美網女雙冠軍組合、比利時名將梅丹斯（Elise Mertens）與白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）這組異國聯軍。（編輯：孫承武）1090127