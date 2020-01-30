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里拉德飆大三元 助拓荒者擊落火箭喜迎2連勝

最新更新：2020/01/30 15:03

（中央社波特蘭29日綜合外電報導）美國職籃NBA波特蘭拓荒者明星後衛里拉德（Damian Lillard）今天繳出36分、11助攻和10籃板「大三元」表現，帶領拓荒者終場以125比112擊退來訪的休士頓火箭，笑納2連勝。

里拉德此役21投11中，外線出手12次有6次破網，罰球命中率也有8成表現，繳出「大三元」成績，成為球隊贏球功臣。

開賽不久，作客的火箭氣勢如虹火力全開，打出一波16比8攻勢，讓主場的拓荒者苦追在後，首節打完拓荒者還以30比36，落後對手6分差距。

然而，第2節戰局出現轉變，拓荒者不甘示弱並一路緊追，第2節5分44秒時靠著里拉德切入騎馬射箭跳投拿下2分，幫助球隊取得超前優勢，拓荒者攻勢趁勝追擊，上半場打完即以71比60領先火箭。

下半場拓荒者維持領先態勢，穩定得分節奏，擋住休士頓大軍反攻氣焰，拓荒者終場即以125比112擊退火箭，喜迎近期2連勝。

除了里拉德優質表現，隊友麥卡倫（CJ McCollum）也為球隊挹注22分、5籃板和3助攻；前鋒亞瑞薩（Trevor Ariza）進帳21分，外加4籃板成績。

火箭球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）砍進全場最高39分、10籃板和6助攻；「大鬍子」哈登（James Harden）手感低迷，得到18分、5籃板和4助攻，無助火箭而吞下敗陣。

贏球的拓荒者目前戰績21勝27敗，暫居西區第10；輸球的火箭則以29勝18敗，位居西區第6。（譯者：吳昇鴻/核稿：蔡佳敏）1090130

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