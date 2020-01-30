澳網混雙8強 詹詠然憾負出局

（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣網球雙打好手詹詠然，今天和克羅埃西亞搭檔多迪格在澳洲網球公開賽混雙8強，以5比7、6比7（2）不敵加拿大達布洛夫斯基與芬蘭男將孔蒂寧，無緣4強。

詹詠然和多迪格（Ivan Dodig）的「台克組合」，去年聯手包辦溫布頓網球錦標賽與法國網球公開賽兩座4大賽混雙冠軍，兩人在今年澳網混雙也名列大會第6種子。

「台克組合」在本屆澳網連闖2關挺進8強，卻不敵雙打戰績同樣顯赫的芬蘭好手孔蒂寧（Henri Kontinen）與加拿大的達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski），今年澳網被迫提前止步。

孔蒂寧曾在2016、2017兩度摘下年終總決賽男雙冠軍，也曾是2016溫網混雙冠軍；搭檔達布洛夫斯基則曾在2017法網與2018澳網兩度拿下混雙冠軍，兩人在合體之前，各自都是雙打的佼佼者。

「台克組合」與對手堪稱勢均力敵，首盤開局前10局互不相讓，鏖戰成5比5平，第11局詹詠然與多迪格發球局首度失守，首盤先以5比7憾負棄守。

次盤戰局同樣激烈，前10局雙方各自破了一次對手發球局，戰局仍以5比5持平，關鍵第11局，「台克組合」竟再次被對手破發得逞，陷入5比6落後，也讓對手取得「聽牌」優勢。

被逼到淘汰邊緣的詹詠然和多迪格，第12局展開反撲，雖成功扳平戰局，也把戰線拖進搶七，無奈卻無法扭轉頹勢，「台克組合」在搶七面臨2比3落後下，一口氣連丟4分，最終以2比7吞敗。（編輯：吳協昌）1090130