德國桌球公開賽 林昀儒廖振珽首輪出局

（中央社記者龍柏安台北30日電）第4局浪費6比2領先優勢，加上決勝局賽末點沒能把握，台灣桌球一哥林昀儒與搭檔廖振珽，在德國桌球公開賽男雙首輪，以2比3不敵南韓組合張禹珍與趙大成，憾負出局。

2020德國桌球公開賽是世界桌球巡迴賽白金系列首站，也是積分等級最高的公開賽，林昀儒稍早和女單一姐鄭怡靜聯手，在混雙以3比1擊敗塞爾維亞組合，順利挺進8強，可惜男雙沒能持續挺進，首輪提前止步。

今天男雙首輪，林昀儒與「山豬」廖振珽開局先以12比10拿下，次局則以6比11棄守，雙方打成1比1平。

第3局林昀儒與廖振珽的「林廖配」，以11比6再下一城，也取得2比1「聽牌」優勢，第4局開賽最多握有6比2大幅領先，可惜沒能一舉拿下，讓對手拉出一波5比1攻勢扳平。

雙方打成7比7平後，接下來雙方3度打平，可惜在10比10決勝期，「林廖配」連丟2分，以10比12棄守，戰線也被拖進決勝局。

關鍵第5局，雙方互有領先，在9比9平手時，林昀儒靠著一記對角反手擰拉，取得10比9超前，也握有一個賽末點，無奈接下來他強攻出台，錯失晉級門票，最終以11比13憾負對手，也丟掉晉級門票。

至於莊智淵與陳建安的組合，今天則在12比14、3比11連丟2局劣勢下，接連以11比9、12比10追平戰局，無奈決勝局仍以7比11不敵比利時組合藍拜特（Florent Lambiet）與艾雷葛洛（Martin Allegro）首輪出局。

兩組男雙首輪栽跟頭，所幸陳思羽與鄭先知聯手的女雙組合，首輪以3比2險勝香港的杜凱琹與朱成竹，順利挺進8強，下一輪對手將是日本名將石川佳純與平野美宇。（編輯：葉俐緯）1090130