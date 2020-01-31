射擊好手楊昆弼拚奧運 目標減重20公斤

（中央社記者黃巧雯桃園31日電）不定向飛靶好手楊昆弼連2屆叩關奧運，而體重原本110公斤的他，考量健康，自去年11月起靠著飲食控制和訓練，目前已減至96公斤，他今天喊話，目標瘦身至90公斤。

楊昆弼去年亞洲射擊錦標賽搶下奧運門票，成功搭上奧運末班車，為備戰奧運以及3、4、6月登場世界盃賽事，楊昆弼過年無休，他透露，除夕夜吃完年夜飯後，隔天再度投入練習，並與培訓隊持續在國家射擊訓練基地公西靶場訓練。

考量使用新槍依舊不順手，楊昆弼近期再度換上舊槍托，而他在個人體重也有大幅調整。

楊昆弼去年體重曾衝上110公斤，考量健康、體態、顏值，他透露，自去年11月亞錦賽後開始進行飲食控制，目前已減至96公斤，目標降至90公斤，除了炸的和甜的都不能吃外，他提到瘦身秘訣就是堅持不能亂吃。

今年21歲的楊昆弼，2018年、2019年在亞運、世大運都帶走金牌，隨著經驗累積，兩度參加奧運心情也大不同，他說：「第一次比較傻，什麼都不懂，第二次想要拿成績給自己看。」

「莫名其妙搭上（里約）奧運列車，當下我還沒有真正準備好」，這次獲得東京奧運資格的楊昆弼，期望成績能更上一層。

至於目標奧運名次，楊昆弼自認個性「散散的」，因此並未多想，他強調，「去想分數或名次，會打不好」。

2020東京奧運射擊新增混雙項目，原本期望能與隊友搭配出賽，可惜林怡君未能參賽，楊昆弼直呼可惜，不過他透露：「已經跟學姐講好2024（巴黎奧運）合作。」（編輯：張芷瑄）1090131