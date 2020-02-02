武漢肺炎疫情延燒 奧運女足資格賽改賽程

（中央社記者龍柏安台北2日電）原訂在中國武漢舉行的奧運女子足球資格賽，因武漢肺炎疫情擴大移師澳洲舉行。大會今天召開記者會，宣布為符合世界衛生組織規範，中國隊將隔離至2月5日，賽程也做出調整。

2020東京奧運女子足球亞洲區資格賽，分成2組、共7隊參賽，A組除了地主南韓，還有越南、緬甸，B組則包括澳洲、中國、泰國與台灣，分組取排名前2名的隊伍晉級，4隊再交叉進行主客場對決，爭搶2張奧運參賽門票。

依照大會更改後的賽程，台灣時間明天下午4時30分將首戰泰國，第2戰交手澳洲隊則延至2月7日，比賽時間同樣是下午4時30分，最後2月10日下午1時30分再碰中國隊。

由於武漢新型冠狀病毒蔓延，全球有多個國家宣布暫時拒絕中國旅客入境，就連飛往中國的航班也暫時取消，而已抵達澳洲的中國隊，全隊暫時隔離，就連領隊會議也無法出席，僅能透過視訊參與。

中華女足日籍總教練越後和男表示，球隊在1月30日提前抵達雪梨，不過處於北半球的台灣正值冬天，來到南半球的澳洲則是盛夏，球員光是習慣氣候變化就至少需要一週時間，此行對球隊來說是一項艱難挑戰。

此外依照賽程，中華女足首役將碰上實力伯仲的泰國，越後和男坦言，這場比賽非常重要，「我們一定要拿下勝利。」（編輯：張雅淨）1090202