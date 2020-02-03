NFL超級盃開踢 向墜機驟逝Kobe致敬

職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃3日在邁阿密開踢，賽前兩隊球員站在24碼線上，向意外驟逝的美國職籃NBA前洛杉磯湖人球星布萊恩等人默哀。（美聯社）

（中央社邁阿密2日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃今天在邁阿密開踢，賽前全場為因直升機墜機意外驟逝的美國職籃NBA前洛杉磯湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）等人默哀。

比賽正式開踢前，今天超級盃的對戰組合，美國聯會（AFC）冠軍堪薩斯酋長與國家聯會（NFC）冠軍舊金山49人的球員，都站在24碼線上，向布萊恩致上敬意，因為布萊恩在湖人20年的生涯，最後穿著的球衣背號就是24號。

布萊恩和他13歲女兒吉安娜（Gianna）同機失事，父女倆的合照放在今天比賽現場的大螢幕上。

布萊恩是史上最偉大的籃球員之一，20年NBA生涯都在湖人度過，他率隊5度奪得NBA總冠軍，2次獲選NBA總冠軍賽MVP。

41歲布萊恩驟逝的消息震驚整個體壇，湖人在他過世後的第一場比賽，吸引數萬名球迷湧入主場。

在第54屆超級盃開踢前一週，球員們已經對布萊恩獻上悼念。

除了布萊恩父女，另有7人1月26日因為搭乘的直升機墜落在洛杉磯山區而喪命。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1090203