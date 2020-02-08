太空人偷暗號醜聞再爆 管理層涉案連客場也作弊

（中央社紐約7日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人偷暗號醜聞再爆內幕，「華爾街日報」今天報導，太空人隊管理層曾啟動一項程式以破解對方捕手暗號，還說這項程式不只用在主場，連客場也不放過。

「華爾街日報」報導消息來源包括大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）的信函和訪問多名知情人士。

報導說，太空人管理層2017年球季利用一套以Excel試算表為基礎的演算法，名叫「解碼器」（Codebreaker），不僅當年打世界大賽期間使用，連2018年也繼續用。

當時是管理部門實習生的維戈亞（Derek Vigoa）如今成了太空人球團營運的資深經理，據報這套演算法就是維戈亞設計。

大聯盟調查發現，太空人涉嫌在2017和2018年球季偷暗號。太空人2017年贏得世界大賽冠軍。

根據報告，太空人在外野架設攝影機，對準對方捕手的暗號，然後把訊號接到休息室裡，由球員監看並破解，然後用球棒敲擊垃圾桶的方式，讓場上的打者知道對方要投直球還是變化球。

太空人總教練辛區（A.J. Hinch）和總經理魯諾（Jeff Luhnow）因為涉入偷暗號醜聞，上個月13日遭到大聯盟禁賽一年，兩人隨後遭到球團開除。

據「華爾街日報」報導，太空人進階資訊主管柯克-魏茲爾（Tom Koch-Weser）堅稱，魯諾知道有這套演算法在運作，大聯盟調查人員取得魯諾所收到的電郵也與「解碼器」有關。

柯克-魏茲爾也表示，魯諾在客場進入球隊休息室時，甚至會說出「你們在解碼嗎？」之類的話，但魯諾否認知道賽中會用這項程式。魯諾表示，他以為破解暗號只有賽後分析才做，而這符合大聯盟的規定。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1090208