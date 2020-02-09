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維多利亞高球賽 蔡佩穎最終回失準並列11

最新更新：2020/02/09 17:10

（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣旅美高球好手蔡佩穎今天在澳洲舉行的LPGA本田維多利亞公開賽最後一輪，繳出4回合最高的76桿，也拖累排名，最終以低於標準4桿的285桿，並列11名做收。

總總金110萬美元（約新台幣3341萬元）的本田維多利亞公開賽，是今年LPGA賽季的第3場比賽，而蔡佩穎則是持澳巡的資格參賽，她在前3輪打完仍並列第5，落後排頭的南韓選手趙阿妍（Ayean Cho）4桿，保有爭冠一線生機。

可惜蔡佩穎在本田維多利亞公開賽最終回，全場僅打出2個博蒂，另苦吞6個柏忌，繳出4回合最高的76桿，排名也一路下滑，退出10名大關外。

蔡佩穎今天在開賽第2洞就順利抓鳥，有個好的開始，一路持平的她，在第6洞開始遭遇亂流，連續3洞苦吞柏忌。

手氣欠佳的她，轉到後9洞也沒能止血，分別在第10、11、14洞都吞下柏忌，直到「關門」的第18洞，她才打下全場第2支小鳥，排名也爬升上並列11。

第3回合打完獨居領先的南韓選手趙阿妍，最後一輪爆桿，繳出高於標準9桿的81桿，同樣退出爭冠行列，反倒3名南韓選手柳簫然、朴喜映與崔慧珍（Hyejin Choi）同以低於標準8桿的281桿並列排頭，歷經延長加賽後，由朴喜映擊敗兩人奪冠。（編輯：管中維）1090209

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