MLB交易塵埃落定 貝茲普萊斯轉戰道奇

（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紅襪、道奇、雙城的3方交易生變，但在調整交易方式後，紅襪將貝茲、普萊斯送到道奇，換回維杜格、唐斯、康納．王。

運動新聞網站「運動員」（The Athletic）的羅森塔爾（Ken Rosenthal）表示，交易將待體檢後生效。

多家媒體報導，第一部份的交易，洛杉磯道奇將自紅襪獲得當家外野手貝茲（Mookie Betts）、強力左投普萊斯（David Price），且紅襪將負擔普萊斯剩餘9600萬美元（約新台幣29.16億元）薪水的半數；波士頓紅襪將從道奇手上獲得外野手維杜格（Alex Verdugo）、游擊手唐斯（Jeter Downs）、捕手康納．王（Connor Wong）。

第二部分的交易，明尼蘇達雙城將自道奇獲得日籍右投前田健太、現金、和低階潛力選手，道奇將得到雙城右投格拉泰羅（Brusdar Graterol）和第67順位的選秀權。

大聯盟生涯至今6年都效力紅襪的貝茲，曾在2018年球季獲得年度最有價值球員（MVP）獎肯定，目前生涯出賽794場，打擊三圍（打擊率、上壘率、長打率）.301/.374/.519，有139轟、470打點，跑回613分。

34歲的前賽揚獎投手普萊斯受傷勢影響，去年先發22場，有7勝5敗、防禦率4.28的成績，5度獲選參加明星賽的他，待過坦帕灣光芒、底特律老虎、多倫多藍鳥和紅襪，生涯出賽321場，其中311場先發，戰績150勝80敗，防禦率3.31。他2015年12月和紅襪簽了7年2億1700萬美元合約，至今仍剩下3年9600萬美元沒跑完。

23歲的維杜格2019年在道奇出賽106場，外野3個位置都守過，打擊三圍.294/.342/.475，有12轟與44分打點；生涯至今3個球季都效力道奇，出賽158場有14轟、49分打點成績。

前田健太去年出賽37場，其中26場是先發，戰績10勝8敗、防禦率4.04，4年生涯總計出賽137場，其中103場是先發，獲47勝35敗，防禦率3.87。

21歲的格拉泰羅去年9月在雙城站上大聯盟舞台，10場後援出賽，戰績1勝1敗、防禦率4.66；去年在小聯盟共出賽18場，其中11場是先發，共獲7勝0敗1救援、防禦率1.92的成績。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1090210