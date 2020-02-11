HBL高苑擺平內訌 強拉尾盤勝青年

（中央社記者龍柏安台北11日電）高級中等學校籃球聯賽（HBL）上階段分組第1的高苑工商晉級後跌跌撞撞，球員還內訌，但今天放下歧見，靠第4節一波27比10攻勢打爆對手，終場70比52擊敗青年，奪8強賽首勝。

108學年度HBL男、女8強賽在台北和平籃球館與台北體育館舉行，12強高苑以4勝1負在B組排名第1，8強賽卻連輸給光復高中與南湖高中，晉級拉警報。

高苑教頭田本玉無奈表示，球隊首役輸光復大傷士氣，昨天兩名高三主力吳忠宏與周郁哲又在比賽中內訌，她氣到放話：「接下來你們自己打吧，我不帶了。」

談起事發原因，隊長周郁哲坦言，比賽中吳忠宏怒喊：「我被守死了，你們不會有人跳出來喔。」他覺得身為學長，這樣的發言會傷到隊友，向教練反映，吳忠宏也說：「我是希望團隊好，但用錯了方法。」

為讓2名主力重修舊好，田本玉要2人擁抱，還要十指緊扣，她開玩笑說：「我要他們不管上廁所、還是進球場，都得手牽手。」

8強賽苦吞2連敗，靠強拉尾盤才甩開青年糾纏、拿下首勝，賽後2人口徑一致，周郁哲說：「現在回神還來得及。」

攻下16分、21籃板的吳忠宏說，不管接下來對手有多強，只要團結，相信依舊可拿下勝利。（編輯：李明宗）1090211