字母哥當爸爸缺陣 華倫砍35分率溜馬撂倒公鹿[影]

NBA印第安納溜馬前鋒華倫（前中）12日飆出35分，率隊以118比111擊退缺少大將「字母哥」安特托昆博的密爾瓦基公鹿。（圖取自twitter.com/pacers）

（中央社印第安納波利斯12日綜合外電報導）美國職籃NBA印第安納溜馬前鋒華倫（T.J. Warren）今天飆出35分，率隊以118比111擊退缺少大將「字母哥」安特托昆博的密爾瓦基公鹿，終結6連敗。

法新社報導，公鹿第2節一度落後25分，但第4節一開始急起直追，將比數追到僅差5分，然而溜馬趁著安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）缺席大肆進攻，最終拿下勝利。

華倫手感發燙，全場19投16中，溜馬今天上半場投籃命中率達62%。

溜馬後衛布洛格登（Malcolm Brogdon）對上前東家繳出17分與13助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）攻下15分與8籃板，讓公鹿吞下近16場比賽的第2場敗仗，也是近6場比賽首次吞敗。

公鹿的迪文森索（Donte DiVincenzo）拿下全隊最高的19分，密道頓（Khris Middleton）挹注17分。

NBA上屆年度最有價值球員（MVP）安特托昆博為了迎接第一個孩子到來，連續第2場比賽缺賽，他的兒子取名查爾斯（Liam Charles）。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1090213