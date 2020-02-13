更多編輯台推薦新聞：
人道危機逼近東非 蝗災肆虐1300萬人嚴重缺糧
國際

人道危機逼近東非 蝗災肆虐1300萬人嚴重缺糧

武漢肺炎／威士特丹號難靠岸 乘客做瑜伽看秀苦中作樂
國際

武漢肺炎／威士特丹號難靠岸 乘客做瑜伽看秀苦中作樂

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台第10例武漢肺炎確診個案 13日解除隔離可望近日出院
首頁 / 運動

字母哥當爸爸缺陣 華倫砍35分率溜馬撂倒公鹿[影]

最新更新：2020/02/13 14:52
NBA印第安納溜馬前鋒華倫（前中）12日飆出35分，率隊以118比111擊退缺少大將「字母哥」安特托昆博的密爾瓦基公鹿。（圖取自twitter.com/pacers）
NBA印第安納溜馬前鋒華倫（前中）12日飆出35分，率隊以118比111擊退缺少大將「字母哥」安特托昆博的密爾瓦基公鹿。（圖取自twitter.com/pacers）

（中央社印第安納波利斯12日綜合外電報導）美國職籃NBA印第安納溜馬前鋒華倫（T.J. Warren）今天飆出35分，率隊以118比111擊退缺少大將「字母哥」安特托昆博的密爾瓦基公鹿，終結6連敗。

法新社報導，公鹿第2節一度落後25分，但第4節一開始急起直追，將比數追到僅差5分，然而溜馬趁著安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）缺席大肆進攻，最終拿下勝利。

華倫手感發燙，全場19投16中，溜馬今天上半場投籃命中率達62%。

溜馬後衛布洛格登（Malcolm Brogdon）對上前東家繳出17分與13助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）攻下15分與8籃板，讓公鹿吞下近16場比賽的第2場敗仗，也是近6場比賽首次吞敗。

公鹿的迪文森索（Donte DiVincenzo）拿下全隊最高的19分，密道頓（Khris Middleton）挹注17分。

NBA上屆年度最有價值球員（MVP）安特托昆博為了迎接第一個孩子到來，連續第2場比賽缺賽，他的兒子取名查爾斯（Liam Charles）。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1090213

延伸閱讀
沙波尼斯雙十 溜馬讓76人苦吞3連敗

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報