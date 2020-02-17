陽岱鋼年薪3億日圓旅日台將最高 王柏融居次

（中央社記者謝靜雯台北17日電）旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼新球季年薪3億日圓，在巨人隊薪資排名第5、日職全體球員薪資排名第20，也是台灣旅日球員年薪最高，台將年薪排名第2為火腿隊野手王柏融。

日職新球季球團總薪資，軟銀隊團隊薪資為12支球團之最，團隊薪資總額為65億2680萬日圓，讀賣巨人隊團隊薪資總額雖比去年下滑，但43億3070萬日圓仍排名12支球團第2名。

日職12球團930名球員中年薪最高依然為讀賣巨人隊王牌投手菅野智之，年薪維持6億5000萬日圓，年薪排名前10名球員，軟銀、巨人各占3人；陽岱鋼年薪3億日圓（約新台幣8298萬元），排名整體第20名、巨人團隊排名第5，巨人團隊年薪排名2到4名依序為坂本勇人、丸佳浩、桑傑士（Angel Sanchez）。

陽岱鋼為旅日台灣球員年薪最高，其次為火腿隊野手王柏融，新球季推定年薪1億日圓，整體薪資排行並列第99名，火腿團隊年薪排行與投手秋吉亮、外野手大田泰示並列第8名。

旅日台灣球員年薪第3高為樂天隊投手宋家豪，新球季年薪4500萬日圓，與多人並列年薪排行第217名，其次為羅德隊投手陳冠宇，陳冠宇去年年薪2160萬日圓，今年年薪沒有公布、但有獲加薪，至於去年底在世界12強賽投出亮眼表現的歐力士隊投手張奕，新球季年薪800萬日圓。（編輯：管中維）1090217