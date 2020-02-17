更多編輯台推薦新聞：
影片／東非蝗災肆虐 你必須知道的5件事
國際

影片／東非蝗災肆虐 你必須知道的5件事

武漢肺炎病毒真面目 美公布新影像
國際

武漢肺炎病毒真面目 美公布新影像

影片／看齊Kobe曼巴精神 詹姆斯隊明星賽逆轉勝
運動

影片／看齊Kobe曼巴精神 詹姆斯隊明星賽逆轉勝

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天
產經

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陽岱鋼年薪3億日圓旅日台將最高 王柏融居次

最新更新：2020/02/17 17:56
旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼（左）新球季年薪3億日圓，是台灣旅日球員年薪最高，台將年薪排名第2為火腿隊野手王柏融（右）。（左圖取自twitter.com/TokyoGiants，右圖為中央社檔案照片）
旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼（左）新球季年薪3億日圓，是台灣旅日球員年薪最高，台將年薪排名第2為火腿隊野手王柏融（右）。（左圖取自twitter.com/TokyoGiants，右圖為中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北17日電）旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼新球季年薪3億日圓，在巨人隊薪資排名第5、日職全體球員薪資排名第20，也是台灣旅日球員年薪最高，台將年薪排名第2為火腿隊野手王柏融。

日職新球季球團總薪資，軟銀隊團隊薪資為12支球團之最，團隊薪資總額為65億2680萬日圓，讀賣巨人隊團隊薪資總額雖比去年下滑，但43億3070萬日圓仍排名12支球團第2名。

日職12球團930名球員中年薪最高依然為讀賣巨人隊王牌投手菅野智之，年薪維持6億5000萬日圓，年薪排名前10名球員，軟銀、巨人各占3人；陽岱鋼年薪3億日圓（約新台幣8298萬元），排名整體第20名、巨人團隊排名第5，巨人團隊年薪排名2到4名依序為坂本勇人、丸佳浩、桑傑士（Angel Sanchez）。

陽岱鋼為旅日台灣球員年薪最高，其次為火腿隊野手王柏融，新球季推定年薪1億日圓，整體薪資排行並列第99名，火腿團隊年薪排行與投手秋吉亮、外野手大田泰示並列第8名。

旅日台灣球員年薪第3高為樂天隊投手宋家豪，新球季年薪4500萬日圓，與多人並列年薪排行第217名，其次為羅德隊投手陳冠宇，陳冠宇去年年薪2160萬日圓，今年年薪沒有公布、但有獲加薪，至於去年底在世界12強賽投出亮眼表現的歐力士隊投手張奕，新球季年薪800萬日圓。（編輯：管中維）1090217

延伸閱讀
陽岱鋼年薪8500萬台幣續留巨人 盼前進東奧王柏融新球季改穿3號 求表現報答球隊看重之恩張奕盼新球季證明給球團看 爭取更高薪水陳冠宇旅日第10年珍惜舞台 要繼續當學弟偶像王柏融實戰吞2次三振 陽岱鋼首度守一壘陽岱鋼當青棒營教練 看好王柏融下個球季更適應陽岱鋼替補打擊沒表現 王柏融連13打數無安打
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報