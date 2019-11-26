陽岱鋼年薪8500萬台幣續留巨人 盼前進東奧

（中央社記者楊明珠東京26日專電）台灣旅日棒球好手、效力日本職棒讀賣巨人隊的陽岱鋼今天在東京與球團完成續約手續，維持目前年薪3億日圓（約新台幣8505萬元）。他也表示，期待2020年參加東京奧運。

日本共同社報導，日職讀賣巨人隊外野手陽岱鋼今天在位於東京大手町的讀賣巨人隊球團事務所進行例行的換約談判，完成續約手續，年薪維持3億日圓。

陽岱鋼本季大多以代打的角色上場，本季出賽110場，打擊率2成74、全壘打4支、打點21分。

陽岱鋼在與球團簽約後的記者會上表示，一定要以固定先發出賽才行。讀賣巨人隊今年在中央聯盟拿下奪冠一事讓他感到很開心，但對他而言，今年是讓他感到懊惱的球季。他希望讀賣巨人隊明年在央聯奪冠後，在日本一系列賽打倒對手，拿下「日本一」（即日本職棒兩聯盟的年度總冠軍）。

下個球季是陽岱鋼與讀賣巨人5年合約的第4年。他表示，如果打擊好，就能獲得肯定，自己期許能往上發展，好好面對失敗加以改善，希望明年能有好表現。

報導指出，來自台灣的陽岱鋼有可能在明年東京奧運出賽。他表示，能在奧運出賽是體育選手的夢想，自己確實有想在東京奧運出賽的心情。

日刊體育報報導，陽岱鋼說：「到目前為止，所有棒球的大賽我都出賽過，只剩下奧運沒出賽過，所以希望能在奧運出賽。」（編輯：周永捷）1081126