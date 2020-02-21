倫敦市長候選人提代辦奧運 專家認為還沒必要

（中央社記者戴雅真倫敦20日專電）武漢肺炎疫情蔓延，英國保守黨籍倫敦市長候選人貝里（Shaun Bailey）今天提出，如果奧運與帕運必須移地舉行，倫敦可以接手，但英國專家認為，東京還不到停辦奧運的地步。

還有5個月，2020年7月夏季奧運就要在東京舉行，但由於疫情持續延燒，亞洲多項運動賽事包括東京馬拉松及世界一級方程式賽車（F1）中國大獎賽（Grand Prix）、東京馬拉松，以及帕運的試水活動日本帕運錦標賽（Japan Para Championships）等皆取消或延後舉辦，奧運資格賽也已經受到波及，女子足球資格賽場地從中國移地到澳洲雪梨。

東京奧運籌備委員會主席森喜朗13日雖然出面闢謠，表示絕無研議中止或延後舉辦東奧。然而，舉辦奧運將吸引上萬觀眾與選手入境，若疫情屆時仍無法取得控制，安全問題令人憂心。

英國廣播公司（BBC）報導，英國2012年夏季奧運公共衛生顧問麥克羅斯基（Brian McCloskey）表示，現階段東京還不必宣布棄辦奧運。

他指出：「大家要記得，2016年里約運奧時，也曾吵過一陣因為茲卡病毒肆虐而要取消的風聲，但比賽當時照常進行，沒有任何問題。2010年溫哥華冬季奧運時，剛經過2009年流感大流行，同樣也是如常舉行，不論主辦國或其他國家都沒有特殊問題發生。」

麥克羅斯基表示：「因此可以說，有先例顯示在這種緊急公衛狀況發生時，賽事依舊能安全舉辦，但當然風險仍必須持續評估。」

他表示，據他所知，東京確診的第一起武漢肺炎病例就是在為了東京奧運所設置的系統下成功發現。

他指出：「我們當時在倫敦設置，當有不尋常疾病爆發時的偵查系統，也把這個經驗傳授給日本的籌備委員會以及衛生單位。」

至於日本當局是否有宣布停辦奧運的最晚期限，麥克羅斯基說：「直到開幕式舉行前，他們基本上隨時都可以喊卡，但實際上，訓練營會在比賽前數個月之前就開始。一但比賽隊伍抵達當地，我想那個階段他們就不會想要改變決定。」奧運至今尚未因為戰爭以外的理由停辦，若日本今年決定因為武漢肺炎而取消，將成為史上首例。

倫敦在2012年才剛舉辦過夏季奧運，也因此成為接手奧運的可能性之一。倫敦市長候選人貝里今天在推特發文稱，倫敦可以主辦2020奧運。他表示：「我們有基礎建設也有經驗。由於新型冠狀病毒疫情，世界或許需要我們挺身而出。」

不過，他的推文有人贊成也有人反對。有網友留言說：「英國根本連英國籍的鑽石公主號都不幫忙。」鑽石公主號停泊在橫濱港，是中國境外最大的武漢肺炎病例集中地，船上至今有超過630人感染。

但也有網友認為，考量到設施、旅館、氣候等因素，倫敦確實是最好的備用地點。（編輯：高照芬）1090221