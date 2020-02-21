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杜拜女網賽 謝淑薇女雙輕鬆挺進4強

最新更新：2020/02/21 12:12

（中央社記者龍柏安台北21日電）網球世界雙打球后謝淑薇，今天凌晨和捷克搭檔史翠可娃聯手在杜拜女網賽女雙8強，以6比3、6比0輕取美國組合科甯與瑪蒂克桑茲、挺進4強，繼續朝衛冕之路邁進。

謝淑薇與史翠可娃（Barbora Strycova）去年拿下杜拜女網賽女雙冠軍，今年兩人舊地重遊，謝淑薇頂著世界雙打球后光環，和老搭檔榮膺女雙大會頭號種子，兩人首輪輪空，接下來連續兩戰都以一盤未失的完美表現闖關。

今天謝淑薇和史翠可娃的對手，是今年澳洲網球公開賽女單新科冠軍、美國單打名將科甯（Sofia Kenin），以及雙打好手瑪蒂克桑茲（Bethanie Mattek-Sands）的組合，「台捷聯軍」開賽就連破對手2個發球局，取得3比0領先。

接下來對手雖兩度將差距追到只差1局，「台捷聯軍」依舊技高一籌，在第8局成功保發後，接下來再次攻破對手發球局，以6比3率先拿下。

歷經首盤暖機後，「台捷聯軍」越打越順，次盤首局成功化解一次破發危機後成功保發，接下來一口氣連下6局，以6比0橫掃對手，也順利摘下4強入場券。

謝淑薇與史翠可娃4強對手，是大會第4種子，加拿大女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與中國名將張帥的異國聯軍。（編輯：謝雅竹）1090221

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