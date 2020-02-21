獅隊熱身賽鄭鎧文轟3分砲 古林睿煬好投奪勝

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊21日與綺麗珊瑚成棒隊進行自辦熱身賽，統一獅投手古林睿煬先發3局送出5次三振，無失分，助隊奪勝。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年2月21日

（中央社記者楊啟芳台北21日電）中華職棒統一獅今天在花蓮棒球場與綺麗珊瑚隊進行的自辦熱身賽，在鄭鎧文開轟3分砲的帶領下，以及古林睿煬先發3局送出5次三振，以11比4連續2天擊退綺麗珊瑚。

獅隊2局下就展開攻勢，陳鏞基敲二壘安打後，鄭鎧文補上安打，先馳得點，接著高國慶獲保送，林祐樂再擊出內野安打，帶有1分打點，之後邱智呈擊出高飛犧牲打，獅隊取得3比0領先。

3局下潘武雄、蘇智傑接連敲安打，再得1分，鄭鎧文之後更是轟出3分打點全壘打，將差距拉開至7分。

獅隊中繼投手陳育軒5局上遇到危機，被廖筱堯轟陽春砲後，再被接連敲4支安打，總共失掉3分。6局上獅隊投手洪心騏被敲三壘安打掉1分；不過8局下獅隊利用連續安打和失誤，再得4分，終場就以11比4奪勝。繼昨天獅隊以13比2獲勝，已2連勝綺麗珊瑚。

獅隊此戰先發投手推出古林睿煬，投3局被敲出2支安打，送出5次三振，出現1次保送，無失分。之後依序派出陳育軒投2局，洪心騏、賴泊凱、林煜清與王玉譜各投1局。

其中林煜清是於去年季末被富邦悍將釋出，今年轉戰獅隊，此戰投1局演出3上3下，送出1次三振，無失分。（編輯：張芷瑄）1090221