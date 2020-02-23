詹子賢轟超前2分砲 兄弟熱身賽逆轉悍將

（中央社記者楊啟芳台北23日電）中華職棒中信兄弟隊今天在屏東中信園區進行的自辦熱身賽，交手富邦悍將隊，雖然悍將一開始取得領先，不過兄弟的詹子賢6局下轟出超前2分全壘打，終場兄弟以9比5奪勝。

此戰雙方都派出本土投手先發，兄弟推出廖乙忠，悍將則是陳仕朋。悍將在1局上靠著張正偉、王正棠及林益全接連敲出安打，先馳得點攻下1分；2局上林哲瑄敲安打後，戴培峰再補上二壘安打，帶有1分打點。

兄弟在2局下一、二壘有人時，王勝偉敲出安打，追回1分。悍將的蔣智賢3局上轟出2分全壘打，形成4比1領先。不過，兄弟3局下先靠著張志豪轟陽春砲，接著利用失誤，及林智勝、許基宏及林明杰的安打，追平比數。

悍將因范國宸在5局上從周磊手中敲出陽春全壘打，再度超前；不過，6局下兄弟的蘇緯達先敲出追平二壘安打，詹子賢再轟出2分砲，反倒取得7比5領先。

兄弟在8局下，先由蘇緯達補上一發陽春砲，之後再添1分，終場兄弟就以9比5擊退悍將。

兄弟先發投手廖乙忠投4局，被敲7支安打，出現1次保送，失掉4分；悍將先發投手陳仕朋則是投3局，被敲7支安打，投出1次三振、1次保送，失掉4分。（編輯：戴光育）1090223