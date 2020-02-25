杜哈女網賽單打失利 謝淑薇續拚雙打

（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣網球一姐謝淑薇昨天在杜哈女網賽女單首輪以兩個4比6不敵俄羅斯女將芝芙娜瑞娃，今天晚間將與捷克搭檔史翠可娃聯手，續拚女雙賽事。

謝淑薇上週在杜拜女網賽，在會外賽最終輪輸球，但憑藉著「幸運輸家」之姿，遞補挺進會內賽，可惜仍在首輪出局，本季會內賽勝場還未開張，本週轉戰在卡達杜哈舉辦的杜哈女網賽，依舊單雙打並進。

謝淑薇昨天女單首輪出戰俄羅斯女將芝芙娜瑞娃（Vera Zvonareva），開賽第3局發球局失守，但下一局隨即還以顏色，可惜第7局發球局未能保住，以4比6丟掉首盤。

謝淑薇次盤一度靠著連保帶破，取得3比1領先，但隨後遭遇亂流，發球局連續遭到攻陷，最終以4比6落敗。

儘管單打首輪止步，但女雙仍有機會，謝淑薇上週與搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）在杜拜女網賽完成女雙2連霸，本週則要力拚延續奪冠氣勢，兩人此次高居頭號種子，首輪輪空，16強賽對手為烏克蘭雙胞胎姊妹檔L.克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與N.克奇諾（Nadiia Kichenok）。

除了謝淑薇與史翠可娃所組成「台捷聯軍」外，尋求衛冕的台灣網球姐妹花詹詠然與詹皓晴，首輪以直落二勝出，16強賽將迎戰土耳其的布優卡凱（Cagla Buyukakcay）與德國的席格門（Laura Siegemund）所組成的聯軍。（編輯：張雅淨）1090225