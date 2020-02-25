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因應武漢肺炎疫情 企排挑戰賽閉門舉行

最新更新：2020/02/25 21:41

（中央社記者龍柏安台北25日電）因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，本週舉行的企業排球挑戰賽，也將採取閉門方式舉行，除隊職員外，每隊僅限15名親友入場，FOX體育台仍會提供現場直播。

企業排球聯賽將於2月28日至3月1日在輔仁大學中美堂舉行挑戰賽，由於武漢肺炎疫情仍未退燒，為避免群聚感染，主辦單位在今天發布新聞稿表示，比賽將採閉門方式舉行。

企排聯賽閉門舉行並非台灣體壇首例，目前包括高中、大專籃球聯賽、亞洲男籃資格賽等賽事，都採取閉門方式進行，就是要降低病毒群聚感染的風險。

企排主辦單位指出，挑戰賽期間也會加強防疫措施，包括每隊僅限15名親友入場，進場都需配戴口罩，且需在同一時間進場，入場前得先測量額溫，若超過攝氏37.5度以上將不得入場。

主辦單位也同步在臉書官網上宣布這項消息，不少球迷大嘆可惜，也表示早做好要去看比賽的準備，還有球迷哀嚎，已定好台北的飯店無法退款，不過仍肯定主辦單位保護球迷、球員的立場。

本週登場的挑戰賽，將由女子組賽事打頭陣，2月28日下午1時，先由台電女排對上台北鯨華，接下來則由中國人纖硬碰極速超跑。

至於男子組部分，則於傍晚5時開打，首役先由台電男排對上桃園台灣產險，晚場則由雲林MIZUNO對上長力男排。（編輯：張芷瑄）1090225

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