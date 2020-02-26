葛蘭特砍下生涯最高29分 金塊砸活塞取2連勝

（中央社丹佛25日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊葛蘭特（Jerami Grant）今晚砍下生涯新高29分，隊友約基奇（Nikola Jokic）與莫瑞（Jamal Murray）各得16分，讓金塊以115比98擊退底特律活塞奪下2連勝。

活塞陣中的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）和伍德（Christian Wood）各奪20分，奈特（Brandon Knight）攻下14分，蓋洛威（Langston Galloway）貢獻12分、史奈爾（Tony Snell）挹注10分，但活塞仍無奈在客場吞下7連敗。

今天比賽第3節打完，金塊領先10分，第4節開打沒多久活塞將比分差距追到9分，但後來金塊又打出一波攻勢拉大差距。

葛蘭特在第4節兩度灌籃，全場攻下13分的新秀波特（Michael Porter Jr.）兩度跳投，幫助金塊拉出一波9比0攻勢，取得93比75領先優勢。

下半場幾乎熄火的約基奇也在末節回神，射中一顆三分球讓球隊取得102比82大幅領先，終場金塊就以115比98揚威主場，戰績推升至40勝18敗，西區聯盟排名第2，僅次於洛杉磯湖人。（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）1090226