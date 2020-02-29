武漢肺炎影響 印度羽球公開賽不確定如期舉辦

（中央社記者康世人新德里29日專電）2020年東京奧運資格賽之一的印度羽球公開賽將於3月下旬舉行，但受武漢肺炎影響，以及印度先前已在亞洲角力錦標賽禁止中國參賽者入境，這項比賽是否如期舉辦出現不確定性。

印度羽球公開賽（2020 India Open）3月24到29日將在新德里賈達夫室內體育館（K.D. Jadhav Indoor Hall）舉辦，這項賽事屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級500等級賽事（Super 500）的其中一站，也是2020年東京奧運羽球項目的資格賽之一。

不過，受到武漢肺炎疫情影響，印度政府已宣布暫停核發中國公民簽證，且中國公民所持有的所有入境簽證失效；印度也從27日起暫停日本、韓國公民入境簽證，因而這些國家的選手能否入境也是個問題。

此外，印度衛生福利部也要求，有中國和香港旅遊史的旅客，及10日後有韓國、伊朗和義大利旅遊史的旅客，都必須接受14天的隔離，這些防疫規定都可能對這些國家的球員到印度參賽造成影響和變數。

18日到23日在新德里舉辦2020年亞洲角力錦標賽，印度政府已經以防疫為由，拒絕中國角力選手入境，因此印度政府對3月下旬的印度羽球公開賽是否做出同樣的決策，引起關注。

印度時報（Times of India）今天報導，印度外交部與衛生福利部已要求負責主辦印度羽球公開賽的印度羽球協會（Badminton Association of India）與中國羽球協會聯繫，要求更新參賽中國球員的健康資料。等到印度收到這些球員的健康資料後，才會由印度跨部會會議決定，是否准許中國羽球選手入境參賽。

印度羽協秘書長辛哈尼亞（Ajay Singhania）說，根據印度羽協的了解，自從武漢肺炎疫情爆發以來，中國羽球代表隊已長期在歐洲培訓，沒有返回中國，也在歐洲接受14天隔離，沒有出現問題。中國羽球代表隊已向倫敦的印度高級專員公署提出入境簽證申請。

在武漢肺炎疫情可能在歐洲傳播的擔憂下，世界羽球聯盟最近宣布取消德國羽球公開賽，並無限期延後波蘭羽球公開賽的舉辦，這兩場公開賽都是東京奧運羽球項目的資格賽之一。

辛哈尼亞說，印度羽球公開賽是否取消，將由世界羽球聯盟決定，只有世界羽球聯盟有最終決定權。（編輯：陳惠珍）1090229