賴延峰8局飆10K壓普門 平鎮木棒聯賽晉冠軍戰

高中木棒聯賽4強，平鎮高中賴延峰（前）8局先發好投飆10K，率隊以2比1擊敗普門中學、晉級冠軍戰，挑戰2連霸差一步。中央社記者謝靜雯攝 109年3月1日

（中央社記者謝靜雯嘉義1日電）高中木棒聯賽4強，平鎮高中賴延峰8局先發好投飆10K，率隊以2比1擊敗普門中學、晉級冠軍戰，挑戰2連霸差一步；平鎮打線發揮不佳，總教練吳柏宏直言：「這場比賽賴延峰是靠自己拿下的」。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強，平鎮高中今天與普門中學交手，平鎮高中首局靠著保送、失誤、高飛犧牲打先馳得點，再靠著董子恩二壘打，送回球隊第2分，隨後平鎮攻勢熄火，2到9局僅再敲出2支安打，沒有多添分數。

平鎮投手賴延峰扛先發，3局被伍立辰敲安、短打推進、楊閔貽內野安打，失掉1分；4局無人出局，一度讓普門攻佔滿壘，但力守不失分，替球隊守住領先。賴延峰總計用110球投8局，被敲出7支安打，飆出10次三振，有效壓制對手打線，是球隊大功臣。

平鎮總教練吳柏宏表示，近兩場比賽打線發揮都不理想，普門投手球速不算快，但打者掌握不好。

至於平鎮先發投手賴延峰的表現，吳柏宏指出，4局滿壘狀況，最差的打算就是讓普門拿1分，但賴延峰穩住陣腳化解危機。

今天打線上沒有太多支援，吳柏宏表示，賴延峰是靠自己拿下勝利的，賴延峰是球隊中穩定的投手戰力，有「穀保剋星」封號，過去與強權穀保家商交手都有不錯壓制力，雖然冠軍戰對手還不確定，「今天贏了才有明天，沒有太多，今天讓賴延峰上場、全力搶勝」。

賴延峰自評今天表現不錯，比數緊咬隊友們也會互相鼓勵，4局危機處理，想辦法把球投到想要的位置，讓守備幫忙。

平鎮晉級冠軍戰，賴延峰投球任務已經結束，他笑說，明天工作是幫球隊加油、拿手套和撿棒子。

平鎮為上屆木棒聯賽冠軍，今年挑戰2連霸，吳柏宏表示，有提醒球員今天比賽比明天重要，順利進到冠軍戰盡力去打。（編輯：戴光育）1090301