環台賽桃園站排第2 馮俊凱暫披亞洲冠軍藍衫

（中央社記者龍柏安台北2日電）台灣自由車名將馮俊凱今天在2020國際自由車環台賽第2站，於最後2公里竄出，最終以2小時50分33秒第2名衝線，總成績也升上第2名，並穿上象徵亞洲冠軍的藍衫。

2020國際自由車環台公路大賽今天進行第2站，騎士們上午從桃園市政府前出發，終點設在角板山，全程長118.88公里，澳洲聖喬治車隊的車手萊恩（Ryan Cavanagh）以2小時50分26秒率先衝線，摘下分站冠軍。

馮俊凱在最後2公里突圍單飛，賽後他透露：「桃園站算是高速度的坡，這種路線也滿適合我，而且路況我又滿熟悉的，哪個地方可以休息、哪個地方要全力、哪個地方轉彎要注意大概都知道。」

比賽中，馮俊凱也意識到，緊追在後的是日本選手，也激發他不能輸的鬥志，最後他保住領先衝線，但與隨後進站的中根英登沒有秒差，靠著終點的減秒獎勵，微幅拉開2秒領先優勢。

這也是馮俊凱自2007年以來、累計12次參賽，在環台賽所留下的最佳單站成績。

談到明天的第3站，馮俊凱強調，還是會一樣盡全力，不過他也提到，接下來的比賽中，仍參雜了不少技術性的上、下坡，「畢竟公路賽不可預知的事情還滿多的，不過我相信中華隊會更盡力。」（編輯：張雅淨）1090302