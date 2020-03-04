林子偉熱身賽左腿緊繃傷退 無緣對決田中將大

（中央社記者楊啟芳台北4日電）旅美波士頓紅襪隊野手林子偉今天在對紐約洋基隊的比賽中，先發打第6棒、守中外野，不過2局上就因左腿緊繃而退場休息，沒有打擊機會，也無緣對決田中將大，終場洋基9比1奪勝。

林子偉近期在熱身賽狀況火燙，打擊率高達4成12，並在今天紅襪交手洋基隊的比賽中，先發打第6棒，改守中外野。不過林子偉在2局上要上場打擊時，因為左腿緊繃不適而被換代打，沒有打擊機會。

因此林子偉也無緣與今天洋基的日籍先發投手田中將大對決，田中將大此戰先發3局，沒有被敲出安打，也沒有出現保送，無失分，並送出5次三振，表現優異，最終洋基隊以9比1奪勝，田中將大奪下勝投。

此戰洋基隊打線1局下趁著對方發生失誤，展開一連串攻勢，共出現5支安打、選到2次保送，加上投手暴投，共攻下6分，林子偉也在這局處理了3顆球。紅襪先發投手培瑞斯（Martin Perez）僅投0.2局，失6分中僅1分為責失，不過還是吞下敗投。

此外，印地安人隊交手天使隊的比賽，印地安人張育成在5局下時，代跑安打上壘的林多（Francisco Lindor），並靠著下一棒耶南德茲（Cesar Hernandez）敲全壘打，跑回1分，7局下遭到三振，目前打擊率2成11；此戰天使以11比7獲勝。（編輯：張芷瑄）1090304