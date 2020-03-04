全英羽賽無畏武漢肺炎照辦 中華隊繃緊神經參賽

（中央社記者龍柏安台北4日電）武漢肺炎疫情不斷升溫，預計11日在英國伯明罕開打的全英羽球公開賽，球員仍將依計畫參戰，中華羽球隊總教練蔡佳欣說：「除非英國取消比賽，否則球員仍會參賽。」

全英羽球公開賽是世界羽球聯合會（BWF）世界巡迴賽，超級1000系列的頂級大賽，也是歷史最悠久的公開賽，過去也有「小世界盃」美名，台灣羽球一姐戴資穎，曾在2017、2018奪得女單冠軍，今年比賽將於11日至15日舉行。

蔡佳欣表示，目前沒有聽到比賽要取消的消息，英國羽協日前也公開表示比賽照常舉行，目前中華隊大部分球員都在德國移地訓練，人在台灣的男單一哥周天成預計明晚出發，戴資穎也將在6日搭機前往英國。

對於武漢肺炎疫情不斷升溫，蔡佳欣除憂慮賽程安排大亂，也煩惱球員的健康狀況，「我從2月中的西班牙巴塞隆納羽球大師賽開始，就有要求隊員每天都要量體溫，也請防護員每天都要紀錄。」

戴資穎的父親戴楠凱表示，現在各國都有傳出疫情，因此也特別提醒小戴記得要勤洗手，搭乘大眾交通工具時得戴上口罩，確實做好自我安全防護。

3月底羽球奧運積分賽將拉回亞洲，其中被列為旅遊警示第2級的新加坡，則於在4月7日至12日舉行新加坡公開賽，這也是倒數第2場的東京奧運積分賽，蔡佳欣坦言，基於爭取最大量參賽名額的前提，球員理應參賽。

但新加坡疫情嚴重，若中華隊球員參賽，返台後除將進行14天自主健康管理，也將無法回到國訓中心訓練，「所以去還是不去，都是兩難。」

蔡佳欣強調，目前奧運積分態勢已泰半底定，包括周天成、戴資穎，還有男雙王齊麟、李洋這幾組人馬，要取得門票問題不大，關鍵是仍在邊緣的球員，接下來只能依疫情變化調整。

世界衛生組織（WHO）已於2月11日，將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：屈享平）1090304