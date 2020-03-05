安特托昆博砍29分 助公鹿擒溜馬保未曾連敗紀錄

（中央社密爾瓦基4日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天主場迎戰印第安納溜馬，公鹿靠著安特托昆博全場進帳29分12籃板帶領下，終場以119比100勝出，維持本季未曾連敗紀錄，穩坐聯盟戰績龍頭寶座。

勇奪2019年度NBA最有價值球員（MVP）的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）開賽不久便積極搶分，帶動公鹿打出一波15比2攻勢。

公鹿後衛馬修茲（Wesley Matthews）、前鋒密道頓（Khris Middleton）和板凳出發的迪文森索（Donte DiVincenzo）皆有表現，但溜馬緊追在後，上半場打完公鹿以58比56微幅領先。

來到第3節，溜馬麥康奈（T.J. McConnell）跳投破網扳平比分，隨後公鹿發動攻勢，馬修茲騎馬射箭中網，將雙方分差拉開至雙位數，三節打完公鹿仍以89比79維持領先優勢。

公鹿靠著康納頓（Pat Connaughton）、布萊索（Eric Bledsoe）及密道頓帶動火力，決勝節開打沒多久便打出12比2強攻氣勢，溜馬無力反攻，終場以100比119吞敗。

公鹿2日對戰邁阿密熱火出師不利，以89比105吞敗，但公鹿大軍今天重拾氣力，回到主場擊退溜馬，維持本季未曾連敗紀錄。

公鹿此役除了安特托昆博拿出好表現，隊友密道頓也有20分、8籃板成績。溜馬華倫（T.J. Warren）拿下全隊最高18分，隊友麥德莫特（Doug McDermott）挹注16分。

贏球的公鹿目前戰績53勝9負，穩居聯盟龍頭寶座，輸球的溜馬則以37勝25負暫居東區第5。（譯者：吳昇鴻/核稿：嚴思祺）1090305